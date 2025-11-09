El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la primera plantación del arboreto de Becilla de Valderaduey

Participantes en la primera plantación del arboreto de Becilla de Valderaduey El Norte

Becilla de Valderaduey inicia el primer arboreto del norte de la provincia

Este fin de semana medio centenar de vecinos participaba en la primera plantación del proyecto, que se centrará en plantas autóctonas de Tierra de Campos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:43

El Diccionario de la Real Academia Española define un arboreto como una plantación de árboles destinada a fines científicos, como el estudio de su desarrollo, ... de su acomodación al clima y al suelo. Becilla de Valderaduey tendrá su particular arboreto, el primero del norte de la provincia, gracias a un proyecto que pretende crear un espacio en el que plantar y desarrollar las variedades de plantas autóctonas de Tierra de Campos, así como una selección de especies no autóctonas que son, o han sido, cultivadas en la zona.

