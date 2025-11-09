Becilla de Valderaduey inicia el primer arboreto del norte de la provincia

El Diccionario de la Real Academia Española define un arboreto como una plantación de árboles destinada a fines científicos, como el estudio de su desarrollo, ... de su acomodación al clima y al suelo. Becilla de Valderaduey tendrá su particular arboreto, el primero del norte de la provincia, gracias a un proyecto que pretende crear un espacio en el que plantar y desarrollar las variedades de plantas autóctonas de Tierra de Campos, así como una selección de especies no autóctonas que son, o han sido, cultivadas en la zona.

La creación del arboreto se va a llevar a cabo en diferentes fases, a medida que se reúnan las especies que se vayan a plantar. Las plantaciones estarán organizadas por la Asociación Cultural Becilla en Movimiento y se harán con la participación de voluntarios, con la supervisión de miembros de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono en Valladolid (Arba Valladolid). Se trata del primer arboreto del norte de la provincia, que llega por la apuesta de Arba por Becilla de Valderaduey, una localidad que ha cuidado las plantaciones que se han realizado en años anteriores.

Este arboreto terracampino se hará realidad en la amplia explanada municipal que existe entre el polideportivo municipal, el río Valderaduey y la carretera nacional 610. Constará de nueve espacios que recogerán las diferentes especies agrupadas en sus diferentes ambientes: cultivos, quercíneas, aromáticas, fresneda-olmeda, setos, estepa, alamedas, laguna y sauceda. A lo largo del espacio se realizará un sendero donde se situarán puntos de referencia con explicaciones sobre la vegetación a observar.

El proyecto se iniciaba este fin de semana con la participación de medio centenar de vecinos, que se afanaban en crear el espacio denominado quercíneas, «por ser las plantas de más lento crecimiento y, por lo tanto, las que antes conviene plantar», según explicó el presidente de Becilla en Movimiento, Alberto Alonso, quien señaló que «las plantas para esta primera plantación han sido suministradas por Arba Valladolid, que ya ha participado en plantaciones anteriores en Becilla». Una asociación que está seleccionando y cultivando plantas para los demás espacios del arboreto, «si bien será necesario comprar ejemplares de algunas especies que la asociación no cultiva, como es el caso de varias de las plantas de los espacios cultivos y aromáticas». Para llevar a cabo la plantación, de forma desinteresada, el constructor Javier Caballero arregló el terreno y lo desbrozó, a la vez que el agricultor Francisco del Agua proporcionó tierra para apoyar la plantación.

Alberto Alonso manifestó que «se trata de hacer un espacio bonito que puedan disfrutar todos los vecinos con un paseo entre plantas autóctonas», a la vez que señaló que «se va a dar vida a una zona que era un prado». Además de destacar que es «una forma de concienciar a los jóvenes hacia el respeto por el medio ambiente», hizo ver que «el desarrollo de este proyecto dará dinamización a la zona con posibles visitas turísticas, ya que es pionero en la zona Norte de Valladolid, además de tener un interés didáctico y participativo».

En esta primera plantación se plantaron 30 quejigos, 15 encinas, 5 sabinas, 5 enebros 20 socarrillos, 20 jazmines, 5 rosales silvestres, 2 jerbos y 2 piruétanos. La mañana finalizaba reponiendo fuerzas los participantes con unas sabrosas sopas de ajo, elaboradas también de forma altruista por una vecina, junto a empanadas y café de puchero con dulces. En siguientes fases se irá completando el arboreto con la plantación de números especies en cada uno de los espacios.

Esta encomiable iniciativa medioambiental vecinal de Becilla en Movimiento sobre el entorno de su localidad se une a las que realizó desde su fundación en 2019 con la creación de dos jardines urbanos o las intervenciones medioambientales y de embellecimiento de zonas degradadas, además de distintas plantaciones en el entorno de la localidad. De ahí que su presidente, tras anunciar el inicio de este arboreto, expresara con ilusión que «seguimos sumando esfuerzos para un entorno más verde y sostenible». Unas actividades medioambientales que se unen, a lo largo del año, a un completo programa de actividades socioculturales.