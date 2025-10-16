Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados

Preocupación, inquietud y molestia a partes iguales entre los familiares de las personas que viven en la Residencia de ancianos Santísima Trinidad de Peñafiel, donde ... el lunes de la semana pasada la salud de varios ancianos comenzó a resentirse con episodios de malestar general, vómitos y diarreas.

En un principio, estos casos fueron tratados dentro de la institución cerrada como una gastroenteritis vírica común pero, tras varios ingresos en el Hospital Clínico Universitario para recibir atención más especializada y la realización de los correspondientes coprocultivos a los pacientes afectados (se trata de un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces que puedan causar enfermedad) se confirmó finalmente la presencia de la bacteria salmonela, aseguran fuentes sanitarias. Una infección bacteriana que tiene una sintomatología distinta a la gastroenteritis que afecta el intestino y que se contrae principalmente por alimentos y agua contaminados.

Tras ponerse los casos de contagio detectados en la residencia en conocimiento de las autoridades sanitarias, tanto el personal del Servicio de Salud Pública de la Junta de Castilla y León como el correspondiente al Centro de Salud de la localidad se centran ahora en investigar e identificar el origen de este brote mediante el rastreo del personal que tiene contacto con la comida dentro del centro y mediante el análisis de las muestras de alimentos que se sirven a diario a las personas que viven allí.

Asimismo, desde que se tuviera constancia de estos casos, fuentes sanitarias aseguran que dentro de la residencia «se están tomando medidas a nivel de funcionamiento interno entre personal y residentes para evitar más contagios», lo que empeoraría la situación en una residencia que atiende actualmente a un total de 120 personas. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el centro geriátrico.

La situación ha elevado la preocupación de las familias hasta tal punto que han emitido un comunicado asegurando que ha habido «falta de información» por parte de la residencia ante esta situación que ha afectado «al menos a cuatro personas confirmadas hasta la fecha», según aseguran los familiares. Asimismo la familia explica que podrían ser más los contagiados «porque otros residentes permanecen con síntomas compatibles y bajo seguimiento médico dentro de la residencia esperando que se confirme su positivo». «Algunos han sido dados de alta y otros permanecen ingresados para mejorar su situación de deshidratación y desnutrición provocadas por la diarrea», aseguran en el escrito.

Confirmación oficial

La molestia de los familiares de las personas que viven en esta residencia ha ido en aumento desde la semana pasada. «El pasado viernes la residencia tenía constancia de los primeros resultados positivos, aunque la información oficial a las familias no se produjo hasta el miércoles, lo que ha generado inquietud entre los allegados de los residentes y a día de hoy los familiares continúan a la espera de recibir información más detallada sobre las medidas adoptadas para contener el brote y prevenir nuevos contagios», finaliza el comunicado.