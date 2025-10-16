El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Residencia de la Santísima Trinidad de Peñafiel. A. Ojosnegros

Valladolid

Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados

Los allegados a los residentes muestran en un comunicado su inquietud por «la falta de información por parte del centro», que en un principio trató los casos como gastroenteritis

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:25

Comenta

Preocupación, inquietud y molestia a partes iguales entre los familiares de las personas que viven en la Residencia de ancianos Santísima Trinidad de Peñafiel, donde ... el lunes de la semana pasada la salud de varios ancianos comenzó a resentirse con episodios de malestar general, vómitos y diarreas.

Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados