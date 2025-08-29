Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos

La presencia del virus de la covid-19 ha reactivado las medidas de aislamiento en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAPDI) ... de Valladolid, ubicado en la calle Pajarillos y de titularidad autonómica, gestionado por la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León.

Fuentes de ese departamento, que dirige la vicepresidenta Isabel Blanco, circunscriben la situación a una decena de contagiados, la mayor parte de ellos con sintomatología leve (fiebre baja o moderada y dolor de garganta) y el resto asintomáticos. Menos que una gripe, describen. Ante la detección del primer positivo se llevó a cabo un cribado en el centro. Sobre los residentes que dieron positivo se han aplicado medidas de aislamiento y limitado la visitas. Desde la consejería avanzan que los últimos afectados volverán a la rutina normalizada de manera inminente y que se ha aplicado la 'Guía de Actuaciones ante Situaciones Extraordinarias por Causas de Salud Pública en las Residencia de Personas Mayores y de Personas con Discapacidad de Castilla y León', que actualizó y flexibilizó en julio de 2023 los protocolos que se utilizaron durante al pandemia.

«Cada centro debe tener previsto el modo de actuar para que, en el supuesto de ser detectado un brote, puedan ser rápidamente aislados los usuarios afectados y de este modo reducir el riesgo de contagio, especialmente si se trata de infecciones respiratorias agudas. En los casos de aislamiento, la dirección del centro debe asegurar que cada persona usuaria mantenga un tiempo mínimo diario de actividad física y contacto interpersonal, preferentemente en espacios exteriores, manteniendo las medidas de seguridad necesarias, evitando o reduciendo así las consecuencias derivadas de la inmovilidad durante un período de tiempo prolongado», recoge ese documento, que cataloga genéricamente como brote el diagnóstico de tres o más casos con síntomas.

La detección de estos casos de covid en el centro residencial vallisoletano coincide con un incremento en la circulación del coronavirus detectado en el último informe publicado por la Red Centinela de Castilla y León, correspondiente a finales de julio y principios de agosto. La próxima semana se publicará la actualización de ese documento, que dará pistas sobre la evolución de los diagnósticos en centros de salud y hospitales después de dos meses con vacaciones y fiestas populares.

Mascarillas, guantes, gafas

«Los residentes están aislados en sus habitaciones y salen al patio sin contacto con el resto de usuarios», han asegurado fuentes sindicales, que añaden que los trabajadores que han atendido a los positivos han contado con material de protección: mascarillas, guantes y gafas. De la situación se ha informado al Servicio de Prevención.

Aún así, la recuperación de los aislamientos en habitaciones ha generado inquietud entre parte del personal, incluso malestar, al darse situaciones como la de tres residentes confinados en una misma habitación y tratarse de personas con discapacidad intelectual o patología psiquiátrica, especialmente vulnerables y que por momentos no entendían ese encierro. Ese personal relata momentos en los que los afectados por las medidas restrictivas aporreaban la puerta porque querían salir de su habitación. A los usuarios con test positivo se les han facilitado en la propia habitación las bandejas individualizadas con el desayuno, la comida, la merienda y la cena.

Información por escrito

Desde la dirección del centro público se informó por escrito a la plantilla del aislamiento de usuarios por sintomatología covid, solicitando a los trabajadores que extremaran las precauciones para evitar contagios y utilizaran los equipos de protección que se les había facilitado.

El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual es una residencia que está organizada en tres módulos, con apróximadamente 40 residentes por zonificación.