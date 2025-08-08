La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre

El programa de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas de Sacyl (VIGIRA) destinado a monitorizar y estudiar la evolución de los casos de gripe, ... virus respiratorio sincitial, coronavirus o bronquitis, entre otros, revela en su último informe un repunte de los casos de covid-19 en la región.

Gracias a la red centinela sanitaria de Castilla y León (pionera en España) esta mayor circulación de casos de la variante SARS-CoV-2 (covid) detectados -tanto en las muestras centinelas que recoge Sacyl como en los pacientes que llegan a los centros sanitarios y hospitales- queda reflejada en incremento en la tasa de incidencia semanal que ha pasado de los 8 casos por cada 100.000 habitantes (notificados desde el 9 de junio al 6 de julio) a los 14 por cada 100.000 (desde el pasado 7 de julio y hasta el 3 de agosto). El sistema mide la evolución de estas infecciones de forma semanal excepto en los meses de verano que lo hace en periodos mensuales al tratarse de una época con menor incidencia de estos virus.

Aún así, el aumento en el número de casos de covid detectado por el sistema «entra dentro de la total normalidad del comportamiento de este tipo de virus que circula todo el año. Aunque sea verano es habitual que haya casos nuevos, porque no es estacional», señala el Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Hortega y director del Centro Nacional de la Gripe, José María Eiros.

El catedrático conoce mejor que nadie cómo se comportan estos virus respiratorios «que se detectan con gran facilidad gracias a la eficacia con la que funcionan sistemas de vigilancia como VIGIRA y la gran cantidad de sanitarios (médicos y enfermeras) que notifican los casos». Y en referencia al virus de la covid, Eiros expone que «los nuevos casos que se están estudiando ahora corresponden a la variante ómicron de este virus, se trata de infecciones leves y de especial vigilancia a pacientes con patologías previas». Asimismo desde VIGIRA recuerdan que durante estas últimas semanas la incidencia de las infecciones respiratorias agudas se ha mantenido estable con 300 casos contabilizados por cada 100.000.

Pico preocupante

Un buen termómetro para medir la evolución de estos virus a pie de calle son las farmacias. «Ahora mismo los casos que hay son asintomáticos o con sintomatología muy débil y en el caso concreto del covid no están generando problema alguno», asegura el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras, quien explica como profesional y en contacto con expertos en la materia que «la situación será especialmente preocupante de aquí a unas semanas».

«Los casos de covid están ahora concentrados en zonas de especial afluencia y aglomeración de personas por el turismo, el covid ahora hay que buscarlo en zonas de playa y montaña donde hay mucha gente, pero después llegarán a Valladolid», asegura.

Noguieras habla de finales de septiembre como momento en el que se espera «un pico importante y preocupante, porque se junta la gente que ha vuelto de vacaciones con eventos de gran concentración de personas como son las fiestas de Valladolid, entonces sí veremos un aumento muy significativo de los casos», vaticina Nogueiras.

Por ahora, en las farmacias de Valladolid no han detectado incremento alguno en cuanto a la compra de test que permiten un diagnóstico sencillo en casa. «Venderemos unos cuatro al día, algo prácticamente anecdótico si tenemos en cuenta que el máximo que hemos llegado a vender al día son más de 500», puntualiza el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, desde donde recuerdan la importancia de seguir unas pautas básicas y sencillas que podrían ayuda a reducir de forma significativa el número de contagios.

«Tan simple como ponerse mascarilla cuando se tenga algún síntoma, que es algo que parece que se nos ha olvidado, y tan fácil como lavarse las manos con más frecuencia. Ni más ni menos que eso porque las vacunas y la adaptación a este virus ha hecho que convivamos con él desde hace varios años», finaliza.