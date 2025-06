Simancas acoge un emotivo homenaje a las víctimas de la covid

Han pasado cinco años desde que la pandemia diera un vuelco a nuestras vidas, un tiempo, que para muchos no ha sido suficiente para ... cerrar heridas. Con esta idea, este domingo, la iglesia parroquial de El Salvador de Simancas acogió un homenaje dedicado a todas las víctimas fallecidas por la covid-19, en el cual, familias y profesionales del sector funerario pudieron compartir experiencias y sanar sus emociones.

La cita estuvo organizada por José Manuel Sánchez, director de la funeraria vallisoletana La Libélula, Lucía Moya del Centro de Estudios Funerarios de Madrid y la terapeuta integrativa y educadora Alicia Torres, con el apoyo de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF). Arrancó con la lectura de un poema irlandés en memoria de los fallecidos, seguido de un almuerzo. «Queríamos ofrecer algo distinto. Más humano y participativo. Que no fuese una misa al uso y ya está. Nuestra intención es que las familias pudieran ser parte de la despedida y sentirla como suya», explicó Sánchez.

A continuación, se celebró una misa por los difuntos, tras la cual, se hizo entrega de un árbol -encina o pino- a sus familias, un momento que culminó con la actuación de la coral Canticorum, de Arroyo de la Encomienda. «El árbol representa la vida que continúa, la posibilidad de plantar, de enraizar el recuerdo y de seguir adelante», detalló la tanatopractora Lucía Moya. «Las familias podrán plantar sus árboles en el lugar que deseen, como acto personal de memoria y transformación del duelo», añadió.

Ampliar Familias de los fallecidos a la salida de la iglesia de Simancas El Norte

Para los familiares participantes, este acto fue un consuelo ante una despedida que, en su día, no se pudo producir. Así lo explicaba Gemma A. que perdió a su padre en marzo de 2020, en pleno confinamiento. «Fue durísimo. No pudimos despedirnos. Hoy, aunque no es lo mismo, sentimos que de algún modo podemos rendirle el homenaje que no pudimos darle entonces. Más que una despedida, es tenerle presente. En casa siempre hay un pequeño altar, mi hijo le deja flores, dibujos... Hoy es un acto más de amor», apuntaba.

Un duelo colectivo aún sin cerrar

Por la tarde, en La Nueva Choza se celebró un simposio sobre el duelo, con la participación de varios profesionales del sector funerario. Estuvo conducido por la terapeuta integrativa y educadora vallisoletana Alicia Torres, y giró en torno a la gestión emocional y espiritual de la pérdida. «A muchas personas les cuesta asumir el duelo porque nunca nos han enseñado a enfrentarnos a la muerte. Se evita desde la infancia, se tapa, y eso deja huellas muy profundas cuando llega el momento», señaló.

Torres, impulsora del proyecto La Senda de la Luz, reivindicó nuevas formas de despedida «más cercanas, más personalizadas y sobre todo menos dolorosas». Junto a ella participaron Lucía Moya, también docente en tanatopraxia, Jorge Segura, reconocido tanatopractor internacional, además de los funerarios Ángel Pérez y José Manuel Sánchez y Damià Serrano, representante de AESPROF a nivel nacional. Allí se abordaron temas como el duelo infantil, la importancia de ritualizar la despedida, el trauma colectivo que supuso la pandemia y la necesidad de una educación emocional más profunda en nuestra sociedad. «Cuando no podemos despedirnos, el duelo se enquista, se vuelve patológico. Este tipo de actos ayudan a sanar», explicó Torres

El homenaje estuvo abierto a diferentes expresiones culturales y religiosas. «Se invitó a la comunidad evangelista gitana para que pudiera tener su propio momento y que un pastor ofreciera unas palabras. La idea era que cualquier tipo de fe o de creencia tuviera cabida», subrayó el funerario José Manuel Sánchez, quien asegura que «el sector está cambiando. Queremos estar cerca de las familias no solo como un servicio, sino como un apoyo real, humano y compasivo. Porque nadie debería irse sin ser despedido como merece», concluyó.