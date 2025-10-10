Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño Las cepas Stratus y Nimbus son las más dominantes en la actualidad, caracterizadas por los dolores fuertes de garganta

Vacuna contra gripe y covid, en imagen de archivo.

La covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, continúa aún latente tanto en los centros de salud como en la calle. Esta tendencia al alza se dejó ver durante el repunte de este verano, marcado por una amplia mayoría de «casos asintomáticos o con sintomatología muy débil», según explicó en agosto el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras.

Posible incremento de casos ante la bajada de temperaturas

Ahora, con la bajada de las temperaturas propia del otoño, es probable que dos variantes de esta enfermedad provoquen un incremento de los casos a las puertas del invierno: las conocidas como Nimbus (denominada XFG por los especialistas) y Stratus (también conocida como NB.1.8.1).

¿Cuáles son los principales síntomas de las variantes Stratus y Nimbus?

Según recoge el diario británico Mirror, estas dos cepas han pasado a convertirse en las más comunes en circulación en el Reino Unido, y se caracterizan por la dificultad añadida de ser fácilmente confundidas con la gripe.

Estas variantes, según el citado medio, además de los síntomas como la fiebre, el dolor muscular o los problemas respiratorios, suelen ocasionar un dolor agudo de garganta y ronquera en aquellos que las padecen.

¿Qué precauciones tomar ante las nuevas cepas de covid-19?

Las recomendaciones para hacer frente a estas variantes son las habituales desde la pandemia de 2020, causada por la irrupción y rápida expansión del virus: Usar mascarilla en caso de tener síntomas y necesitar salir de casa, especialmente al compartir espacios cerrados con otras personas.

Lavarse las manos con frecuencia.

Usar y desechar adecuadamente los pañuelos de papel que se utilicen con el fin de reducir la propagación de esta y otras enfermedades respiratorias.

Además, en caso de padecer dolor de garganta, es recomendable beber líquido; y tomar una cucharada de miel también puede ayudar a aliviar los síntomas.