El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacuna contra gripe y covid, en imagen de archivo. Marta Moras

Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño

Las cepas Stratus y Nimbus son las más dominantes en la actualidad, caracterizadas por los dolores fuertes de garganta

I. R.

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:53

Comenta

La covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, continúa aún latente tanto en los centros de salud como en la calle. Esta tendencia al alza se dejó ver durante el repunte de este verano, marcado por una amplia mayoría de «casos asintomáticos o con sintomatología muy débil», según explicó en agosto el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras.

Posible incremento de casos ante la bajada de temperaturas

Ahora, con la bajada de las temperaturas propia del otoño, es probable que dos variantes de esta enfermedad provoquen un incremento de los casos a las puertas del invierno: las conocidas como Nimbus (denominada XFG por los especialistas) y Stratus (también conocida como NB.1.8.1).

¿Cuáles son los principales síntomas de las variantes Stratus y Nimbus?

Según recoge el diario británico Mirror, estas dos cepas han pasado a convertirse en las más comunes en circulación en el Reino Unido, y se caracterizan por la dificultad añadida de ser fácilmente confundidas con la gripe.

Estas variantes, según el citado medio, además de los síntomas como la fiebre, el dolor muscular o los problemas respiratorios, suelen ocasionar un dolor agudo de garganta y ronquera en aquellos que las padecen.

¿Qué precauciones tomar ante las nuevas cepas de covid-19?

Las recomendaciones para hacer frente a estas variantes son las habituales desde la pandemia de 2020, causada por la irrupción y rápida expansión del virus:

  • Usar mascarilla en caso de tener síntomas y necesitar salir de casa, especialmente al compartir espacios cerrados con otras personas.

  • Lavarse las manos con frecuencia.

  • Usar y desechar adecuadamente los pañuelos de papel que se utilicen con el fin de reducir la propagación de esta y otras enfermedades respiratorias.

Noticias relacionadas

Crece la circulación de covid durante el mes de agosto

Crece la circulación de covid durante el mes de agosto

El 58,4% de los mayores de 60 años recibió la dosis de la gripe la pasada campaña

El 58,4% de los mayores de 60 años recibió la dosis de la gripe la pasada campaña

La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre

La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre

Además, en caso de padecer dolor de garganta, es recomendable beber líquido; y tomar una cucharada de miel también puede ayudar a aliviar los síntomas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  4. 4

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  5. 5 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  6. 6

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  7. 7 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  8. 8 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  9. 9 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  10. 10 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño

Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño