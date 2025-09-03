Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto

Agosto cierra con un repunte en la circulación de covid, presencia que ya se había detectado a lo largo del mes de julio en Castilla ... y León. El informe Vigira, de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, elaborado por la Red Centinela autonómica y que acaba de publicar la Consejería de Sanidad así lo refleja.

El documento resume los análisis de las muestras centinelas recogidas en centros de salud que médicos y pediatras que colaboran con esta red y hospitales entre el 4 y el 31 de agosto y sitúa la incidencia de infecciones que afectan al sistema respiratorio en 333 casos por cada 100.000 habitantes, de los que 50,5 responden a enfermedad o neumonía provocada por la covid-19. Estos indicadores dibujan un escenario en el inicio de curso con infecciones respiratorias en niveles bajos, pero con la preeminencia de circulación del SARS-CoV-2 causante de la covid. «En las últimas semanas se ha estado observando una mayor circulación del SARS-CoV-2», recoge textualmente el informe sanitario. Una situación que ha coincidido en Valladolid con la aplicación de medidas de aislamiento en una residencia de servicios sociales, concretamente el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Pajarillos.

La tasa de incidencia del conjunto de infecciones respiratorias se sitúan en niveles similares a los del año pasado por estas fechas estivales. Lo que sí varía, dentro de la moderación que indican las muestras, es el incremento de covid. La evolución de este patógeno es ascendente desde el inicio del verano. Al anterior informe, que abarcaba desde el 7 de julio al 3 de agosto, ya mostraba la detección de una «mayor circulación» del coronavirus, «tanto en muestras centinelas como hospitalarias». La tasa de incididencia de julio era algo más baja, con 315 casos de infecciones respiratorias en conjunto para tramos de población de 100.000 habitantes, que en el caso de covid-19 era de 14 diagnósticos. Esta última cifra sube ahora a 50,5.

Son niveles bajos. Nada que ver con los picos invernales en los que se concentran estas infecciones, como fue el caso de las semanas posteriores a las navidades pasadas, con un incremento de contagios que marcó techo en febrero. La del otoño-invierno de 2024-2025 fue una campaña moderada, con una incidencia tope que se situó en los 1.141 casos por cada 100.000 habitantes.

Los actuales son casos, indican fuentes sanitarias, que cursan normalmente con una sintomatología débil. Asimilables a un catarro, con molestias de garganta y décimas de fiebre, o sin síntomas. Es el caso, por ejemplo, que se ha dado estos días pasados en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Capdi) de Valladolid. Los síntomas que presentaba uno de los residentes llevaron a hacer test y se detectaron una decena de casos que resucitaron las medidas de aislamiento de los positivos para cortar la cadena de contagios.

Sin presencia de virus de gripe

Tras el informe de julio que reflejó ese aumento de la circulación de covid, Alejandro Nogueiras, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, apuntaba esa sintomatología leve y también el posible incremento que podría producirse en agosto. «Los casos de covid están ahora concentrados en zonas de especial afluencia y aglomeración de personas por el turismo, el covid ahora hay que buscarlo en zonas de playa y montaña donde hay mucha gente, pero después llegarán a Valladolid», aseguraba entonces el representante de los farmacéuticos de la provincia.

La Red Centinela de la Consejería de Sanidad mide la evolución de las infecciones respiratorias semanalmente de principios de octubre a principios de junio, pasando a efectuar informes mensuales durante el verano, temporaba baja de los virus y bacterias que las provocan. La evaluación del mes de agosto detecta circulación de covid y de virus respiratorio sincitial (VSR). Este último está en el origen de neumonías que pueden cursar con sintomatología grave en personas mayores o que tienen otras enfermedades y bebés. Lo que sigue sin detectarse en virus de gripe.