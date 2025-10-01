El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El delegado de la Junta, entre la directora de Enfermería y el jefe de servicio de Sanidad de la Junta, este martes durante la presentación de la nueva campaña de vacunación. Marta Moras

La vacunación de gripe, covid y el virus respiratorio comienza este miércoles en las residencias

Palencia recibe 83.385 dosis con la principal novedad de inocular el VRS a mayores de 50 años institucionalizados

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:38

Vuelve, un año más, la campaña de vacunación de la gripe y la covid, a la que se suma este año la de VHS (virus ... respiratorio sincitial) para personas institucionalizadas mayores de 50 años. El pistoletazo de salida para la inmunización, de cara a la llegada del frío asociado al otoño e invierno, arranca este miércoles en las residencias de mayores y el resto de centros institucionalizados, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, personas dependientes en domicilios y embarazadas. Y, para el resto de la población, la campaña de vacunación comenzará el 14 de octubre y la cita podrá solicitarse desde días antes en la app Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León.

