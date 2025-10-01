La vacunación de gripe, covid y el virus respiratorio comienza este miércoles en las residencias

Vuelve, un año más, la campaña de vacunación de la gripe y la covid, a la que se suma este año la de VHS (virus ... respiratorio sincitial) para personas institucionalizadas mayores de 50 años. El pistoletazo de salida para la inmunización, de cara a la llegada del frío asociado al otoño e invierno, arranca este miércoles en las residencias de mayores y el resto de centros institucionalizados, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, personas dependientes en domicilios y embarazadas. Y, para el resto de la población, la campaña de vacunación comenzará el 14 de octubre y la cita podrá solicitarse desde días antes en la app Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León.

Palencia recibirá un total de 83.385 vacunas, de las cuales 49.680 serán de gripe, 29.040 de covid y 4.665 de virus respiratorio sincitial. Esta nueva campaña amplía la vacunación anitgripal en niños de 6 meses a 8 años (antes era hasta los 5 años), la dosis de covid para mayores de 70 años (el pasado año se ponía a partir de 60 años) y añade la dosis de virus respiratorio a institucionalizados mayores de 50 años y grandes dependientes.

Distintos carteles en los centros de salud y en los hospitales promocionan la vacunación. 'Evita problemas a tus hijos. Vacúnales frente a gripe', señala uno de ellos con el fondo verde de un niño enfermo y las letras en amarillo. Otro directamente enumera, sobre los rostros de un hombre y una mujer, los riesgos de no ponerse las vacunas: 8 veces más riesgo de accidente cerebrovasculuar, fiebre alta, dolores musculares, 10 veces más riesgo de infarto, 8 veces más riesgo de neumonía o tener que solicitar una baja laboral.

«Vamos a disponer de 49.680 dosis de gripe de cinco tipos diferentes de vacunas (Fluad, Vaxigrip, Efluelda, Fluenz y Fluxcelvax), que van dirigidas a los diferentes grupos. Incluso para la gente que sea alérgica, hay también unas dosis específica», señaló este martes el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, quien animó a toda la población diana a vacunarse. «Queremos insistir este año en incrementar el número de personas vacunadas, dado que la gripe es una enfermedad que en pacientes inmunodeprimidos o con diferentes factores de riesgo puede ocasionar patologías graves e incluso la muerte», subrayó.

La campaña en las residencias y resto de centros institucionalizados, que comienza este miércoles en tres residencias de la capital (Santiago Amón, La Julia y Valdeolmillos) añade una nueva vacuna, la del virus respiratorio, por lo que el primer día se pondrán la de la gripe y la covid, una en cada brazo, y posteriormente, en otra jornada distinta, se añadirá la del virus respiratorio sinicital o VRS.

A partir del 14 de octubre, la vacunación se organizará escalonadamente, comenzando con los grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la enfermedad de la gripe y a las personas que puedan transmitirla.

La inmunización frente a la gripe está recomendada para personas de 60 o más años; población infantil de entre 6 meses y 8 años; personas de entre 9 y 59 años con condiciones de riesgo; mujeres embarazadas; personas de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico; trabajadores sanitarios, sociosanitarios y de servicios públicos esenciales; personas que puedan transmitir la gripe a personas con riesgo; personal docente o personas con exposición laboral directa a animales en explotaciones.

Este año la recomendación para recibir el pinchazo de la vacuna de la covid es tener 70 años o más, estar embarazada o pertenecer a grupos de riesgo. De ese modo, Palencia recibirá 28.800 dosis (vacuna covid adulto) destinadas para personas pertenecientes a grupos de riesgo mayores de 12 años; otras 180 dosis de vacuna covid pediátrico para los grupos de riego de 5 a 11 años y 60 dosis de vacuna covid minipediátrico, para grupos de riesgo de 6 meses a 4 años.

Otra de las novedades recogidas por la Consejería de Sanidad en esta campaña es la vacunación del virus respiratorio en adultos, para evitar casos de bronquiolitis o neumonía y también porque puede llegar a causar una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años. En Palencia se han comprometido 4.000 dosis para personas institucionalizadas (en centros de personas mayores o centros de atención a la discapacidad) mayores de 50 años, grandes dependientes en domicilio y grupos de riesgo.

En la población infantil, esta inmunización se realizará mediante el anticuerpo monoclonal a los nacidos del 1 de octubre de 2025 hasta 31 de marzo de 2026, que lo recibirán en el hospital al nacimiento; mientras que a los nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de septiembre de 2026 se les administrará en el centro de salud o punto de vacunación, gracias a las 265 dosis que se recibirán de anticuerpo monoclonal para menores de 5 kilos y otras 400 dosis para mayores de ese peso.

El objetivo de esta campaña de vacunación y de las más de 80.000 dosis asignadas a Palencia no es otro que reducir los contagios, la transmisión del virus, las enfermedades y el colapso de la asistencia sanitaria.