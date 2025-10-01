El 58,4% de los mayores de 60 años recibió la dosis de la gripe la pasada campaña
Un total de 44.701 personas fueron inmunizadas durante la pasada campaña, una cifra que la Junta pretende incrementar «porque es moderada»
Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:38
Los datos de la vacunación de la gripe del año pasado arrojan que en Palencia fueron inmunizados un total de 44.701 personas. Entre los ... menores de 2 años se alcanzó el 55,5%; el 38,3% en niños de 2 a 5 años, mientras que un 58,4% de personas mayores de 60 años recibieron la vacuna. Así, la cifra de la cobertura del total de la población se situó en 28,4%. «Me gustaría hacer un llamamiento a la gente para que se vaya a vacunar. Son unas cifras moderadas, que nos gustaría incrementar. La gripe satura los centros hospitalarios y además puede tener muchas complicaciones muy graves», afirmó este martes el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, durante la presentación de la campaña de inmunización de este año.
Por otro lado, en cuanto a la vacunación frente a la covid, se contabilizaron un total de 26.652 personas vacunadas en Palencia, con el 39,7% de las personas mayores de 60 años, grupo de la provincia a quien iba dirigida la campaña, mientras que del total de la población la cifra ascendió al 16,7%. «Se trata de unas cifras muy bajas en comparación a las que hubo en 2020 o 2021, cuando la gente estaba muy sensibilizada con la pandemia», agregó.
Finalmente, la cobertura de niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 fue del 93,9%, mientras que la cobertura entre los niños nacidos durante la temporada de circulación del VRS alcanzó el 95,6%, lo que equivale a 708 personas vacunadas.
El virus de la gripe «fue moderado» en el hemisferio sur
«El año pasado tuvimos un pico muy importante de gripe», recordó el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, con el objetivo de fomentar la vacunación para así reducir el impacto de las infecciones respiratorias en la población y proteger a los colectivos más vulnerables.
Aunque aún es muy temprano para conocer la previsión de cuándo pueden llegar los picos de gripe, el jefe de servicio territorial de Sanidad, Luis Fernando Román, señaló que «es pronto, pero el virus A y el B de la gripe en el hemisferio sur se han comportado de forma moderada y eso es lo que se espera que suceda. Eso es lo que esperamos».
Rubio Mielgo explicó que cada temporada se conocen los tipos de virus que vienen del hemisferio sur y que las vacunas se preparan con esas cepas. «Por eso cada año la vacuna de la gripe no es igual que la anterior porque la cepa del virus se cambia», añadió y recordó que durante la vacunación frente a la gripe, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección.
