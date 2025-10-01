El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vacunación en el centro de salud La Puebla la pasada temporada. Manuel Brágimo

El 58,4% de los mayores de 60 años recibió la dosis de la gripe la pasada campaña

Un total de 44.701 personas fueron inmunizadas durante la pasada campaña, una cifra que la Junta pretende incrementar «porque es moderada»

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:38

Los datos de la vacunación de la gripe del año pasado arrojan que en Palencia fueron inmunizados un total de 44.701 personas. Entre los ... menores de 2 años se alcanzó el 55,5%; el 38,3% en niños de 2 a 5 años, mientras que un 58,4% de personas mayores de 60 años recibieron la vacuna. Así, la cifra de la cobertura del total de la población se situó en 28,4%. «Me gustaría hacer un llamamiento a la gente para que se vaya a vacunar. Son unas cifras moderadas, que nos gustaría incrementar. La gripe satura los centros hospitalarios y además puede tener muchas complicaciones muy graves», afirmó este martes el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, durante la presentación de la campaña de inmunización de este año.

