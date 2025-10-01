El 58,4% de los mayores de 60 años recibió la dosis de la gripe la pasada campaña

El virus de la gripe «fue moderado» en el hemisferio sur

«El año pasado tuvimos un pico muy importante de gripe», recordó el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, con el objetivo de fomentar la vacunación para así reducir el impacto de las infecciones respiratorias en la población y proteger a los colectivos más vulnerables.

Aunque aún es muy temprano para conocer la previsión de cuándo pueden llegar los picos de gripe, el jefe de servicio territorial de Sanidad, Luis Fernando Román, señaló que «es pronto, pero el virus A y el B de la gripe en el hemisferio sur se han comportado de forma moderada y eso es lo que se espera que suceda. Eso es lo que esperamos».

Rubio Mielgo explicó que cada temporada se conocen los tipos de virus que vienen del hemisferio sur y que las vacunas se preparan con esas cepas. «Por eso cada año la vacuna de la gripe no es igual que la anterior porque la cepa del virus se cambia», añadió y recordó que durante la vacunación frente a la gripe, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección.