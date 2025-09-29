La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber

Con el otoño llega la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios, principalmente gripe, pero también VRS (virus respiratorio sincitial) en bebés, niños y ... mayores con el objetivo de atajar las bronquiolitis, y la covid-19, que se administrará a la población de 70 y más años frente a los 60 años que fijaron el límite la temporada pasada. Esta campaña se amplía a los niños de hasta 8 años, aunque vacunólogos y pediatras ha recomendado la extensión de la vacuna hasta los 17 años. Por protección individual y por su condición de superpropagadores del virus.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha presentado este lunes una campaña que cuenta con un respaldo presupuestario de 18 millones de euros y que mantiene el calendario que se aplicó en ediciones anteriores, con dos fechas troncales: el miércoles 1 de octubre se inicia la inmunización para personas mayores y con discapacidad que viven en residencias y el personal que les atienden y el 14 se extienden los 'pinchazos' a los centros de salud, donde se empezará a poner las vacunas a los grupos considerados de riesgo.

Ampliar Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad de Castilla y León, este lunes en la presentación de la campaña antigripal. Rubén Cacho-Ical

A partir de aquí, tres claves sobre las novedades y la información básica que marcarán el desarrollo de la vacunación para intentar prevenir contagios de virus respiratorios durante el otoño y el invierno. A más vacunados, menos contagios y menor posibilidad de que un pico de infecciones afecta a los hospitales. Ese es el objetivo.

Los primeros de la fila Mayores, bebés y embarazadas, preferencia absoluta

Este miércoles arranca el trabajo de los equipos de vacunación en los centros residenciales para administrar el inyectable frente a la gripe a los usuarios que allí viven. El perfil que presentan hace que sean también acreedores de ser vacunados frente a la covid y frente al virus respiratorio sincitial (VSR). Esta última vacuna se ha consolidado con muy buenos resultados en los bebés en la prevención de broquiolitis y neumonías que requerían hospitalización y se extiende ahora a los abuelos. Esta es una de las novedades de la campaña que empieza, al entenderse que la gravedad que provoca ese virus «está asociada a la edad y condiciones de riesgo», como pueden ser padeder enfermedades pulmonares de base, cardiopatías graves o patología que implican unas defensas bajas.

A las personas «institucionalizadas» se suman, desde el primer momento, los niños de 6 meses a 8 años (el año pasado el límite de edad fue 5 años) y las embarazadas. La guía de recomendaciones del Ministerio de Sanidad incluye en este último grupo a las mujeres que han sido madres en los seis meses anteriores y no se vacunaron durante la gestación.

Grupos con más riesgo El listado de la 'población diana' incluye a alcohólicos y fumadores

Este año las recomendaciones son diferentes para la gripe y para la covid-19, aunque bastantes 'perfiles' las comparten. Frente a la gripe hay una 'población diana' que encabezan los grupos mencionados líneas arriba (usuarios de residencias, niños y embarazadas), y que siguen con las personas de 60 o más años y las personas entre 9 y 59 años con diagnóstico de diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias y con enfermedad renal crónica, anemias, hemofilia o trastornos hemorrágicos. También personas con enfermedad hepática crónica, grupo en el que se incluyen los alcohólicos; con patologías neuromusculares graves, inmunosuprimidos, pacientes de cáncer o con enfermedades inflamatorias, celiacos, personas con demencias o con disfunción cognitiva, caso del síndrome de down, y fumadores.

Los convivientes con alguna persona que encaje en esos perfiles de historia clínica, que pueden trasmitirles una gripe con boletos para cursar con complicaciones, también integran esa 'población diana' a la que apunta la campaña de inmunización.

Por razón de trabajo se consideran grupos de vacunación preferente a los sanitarios y las plantillas que atienden las residencias y profesionales de servicios esenciales: agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, bomberos y servicios de Protección Civil. Se añaden las personas que prestan cuidados en domicilios particulares, los docentes y los trabajadores con exposición directa a animales a sus secreciones en granjas de aves, de cerdos y de visones o a fauna silvestre.

La vacuna de la covid está aconsejada para todos estos grupos, con la diferencia de aquellos en los que solamente cuenta la edad. Los 60 años frente a la gripe son 70 frente a la covid y esta se aconseja a partir de los 12 años y no los 9 de la antigripal. Se mantiene la recomendación para sanitarios y personal de residencias y para convivientes con personas de riesgo, pero se levanta para agentes policiales, militares, bomberos...

Con cita previa a partir del 14 Por los canales habituales

Equipos de vacunación acudirán desde el miércoles a los centros residenciales. A partir del día 14, se vacunará mediante cita previa en los centros de salud. Esa citación se puede tramitar en la App Sacyl Conecta, llamando por teléfono al centro de salud o acudiendo presencialmente al mostrador de administración o en el Portal de Salud de la Junta: www.saludcastillayleon.es.

La campaña oficial que está a punto de comenzar en Castilla y León va más allá de la gripe y abarca a varios virus respiratorios. El planteamiento inicial de vacunación es 'a domicilio' en residencias y en los centros de salud para los grupos de riesgo, pero el año pasado se abrió la vacunación sin cita previa los fines de semanas para la población general a medida que avanzaban las semanas para intentar ampliar el número de inmunizados, con el objetivo de atajar contagios que empezaron a subir a partir de la Navidad y no bajaron hasta finales de febrero.