El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacuna contra la gripe en una imagen de archivo.

Vacuna contra la gripe en una imagen de archivo. R. Jiménez

La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber

Sanidad presenta la campaña de inmunización, con 18 millones de euros de presupuesto, cambios en la covid-19 y con la vacunación antigripal ampliada a niños de hasta 8 años

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:59

Con el otoño llega la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios, principalmente gripe, pero también VRS (virus respiratorio sincitial) en bebés, niños y ... mayores con el objetivo de atajar las bronquiolitis, y la covid-19, que se administrará a la población de 70 y más años frente a los 60 años que fijaron el límite la temporada pasada. Esta campaña se amplía a los niños de hasta 8 años, aunque vacunólogos y pediatras ha recomendado la extensión de la vacuna hasta los 17 años. Por protección individual y por su condición de superpropagadores del virus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  3. 3 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  4. 4 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  5. 5 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  7. 7

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  8. 8

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  9. 9

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  10. 10 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber