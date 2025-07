Intoxicaciones con alimentos y verano, cómo neutralizar ese binomio

Desde hospitales y centros de salud se notificaron el año pasado 36 brotes epidémicos de origen alimentario en Castilla y León, la mayor parte concentrados ... entre mayo y septiembre, que se sumaron a otros 38 de gastroenteritis agua que no tenían su punto de partida de bebidas y viandas. En total, 2.853 afectados por estas intoxicaciones provocadas por salmonela, estafilococo, norovirus, entre otros agentes, que llevaron al hospital a 36 personas en las que provocaron síntomas más graves.

Son cifras que recoge el último informe sobre brotes epidémicos que acaba de publicar la Junta de Castilla y León y que inciden en que la época que concentra la mayor parte de los incidentes es el verano y sitúa un recalentamiento inadecuado de los alimentos y un tratamiento deficiente del agua como la espoleta que activa estos brotes que, con sencillas medidas de higiene, cocinado y cuidado en mantener la cadena del frío podrían evitarse.

1 La regla del 4: limpiar, separar, cocinar y enfriar

La primera recomendación para manejar los alimentos de manera segura se basa en la limpieza. Es recomendable lavarse las manos con frecuencia y tener impolutas las superficies y los utensilios de trabajo, prestando atención al estado de trapos y bayetas.

El lavado de los huevos no está recomendado, pero si opta por ello antes de utilizarlos porque estén muy sucios, solamente hay que hacerlo inmediatamente antes de su uso. Sí hay que lavar frutas y verduras, incluidas hierbas aromáticas frescas.

A partir de ahí, llega la manipulación de los productos. Lo primero es mantener separa la carne cruda de otros alimentos y organizar la nevera. Utilizar diferentes tablas para cortar en los preparativos y cocinar los platos a una temperatura adecuada. Es recomendable refrigerar nada más acabar en los fogones esos cocinados. Salsas como mahonesas deben estar hechas con pulcritud, si se opta por preparado casero, con frigorífico inmediato y desechadas las sobras; o recurrir a las de producción industrial siguiendo las indicaciones para su conservación y consumo.

2 Fechas de caducidad y aspecto de las latas

Hay que poner un especial cuidado en atender las indicaciones sobre la caducidad de los productos y, en el caso de consumir alimentos enlatados, observar que los botes no tienen abolladuras ni abombamientos.

Los alimentos perecederos en bares y restaurantes deben estar protegidos por vitrinas y conservados en condiciones sanitarias adecuadas, con refrigeración. Si esto no se cumple, el consumidor debe rechazar esos alimentos.

3 Cuidado con el agua

El agua que se utiliza para beber, pero también para lavar y cocinar los alimentos debe ser potable. Parece una obviedad, pero el brote que provocó más afectados en Castilla y León el año pasado fue uno con origen en el agua e hizo enfermar a más de 800 personas. En salidas al campo y rutas de ocio puede resultar una temeridad refrescarse o beber agua en fuentes naturales, por cristalina que esta se vea. No se debe beber ni usar agua procedente de pozos que no esté potabilizada.

4 Picnic, barbacoas y comidas al aire libre

El verano es estación de barbacoas, picnics y parrilladas, unos entornos en los que el calor puede jugar una mala pasada. Los preparados con huevo crudo, como mahonesas y salsas, están vetados.

Los alimentos que requieran frío deben guardarse en la nevera portátil justo antes de salir. No es recomendable refrigerarlos con cubitos de hielo, porque el agua derretida no debe entrar en contacto con estas viandas. La nevera debe colocarse siempre en un lugar con sombra, no a toda la solana, y hay que evitar abrirla y cerrarla sin necesidad.

Los alimentos crudos deben separarse de los cocinados. Si este último es una tortilla, hay que cuajarla bien y conservarla en el frigo hasta el momento de meterla en la nevera portátil. La fruta para picar o para el postre, siempre bien lavada.

Hay que extremar el cuidado con el menaje: cuchillos, pinzas, tijeras, fuentes, trapos de cocina... La limpieza es básica para evitar contaminación de los alimentos.