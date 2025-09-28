Aguilar de Campos muestra su gran devoción a la Virgen de las Fuentes

Aguilar de Campos vivió este domingo uno de los días más importantes del año con la celebración de la festividad de la Virgen de las Fuentes ... . A media mañana, cientos de vecinos y visitantes llenaron la ermita de la patrona, situada a las afueras de la localidad. Poco después de la misa, cantada por el grupo de María Lobo Gaiter, tuvo lugar la procesión, en la que se portó a hombros por los alrededores de la ermita a la patrona, con los bailes del grupo que había cantando en la misa, «rememorando las antiguas romerías que se celebraban en ese lugar desde tiempos remotos», en palabras de la palabras de la presidenta de la Cofradía de la Virgen de las Fuentes, María José Quintanilla, quien recordó que hace años «era costumbre pasar el día en la arboleda que rodea a la iglesia, compartiendo viandas con parientes y conocidos, disfrutando y apurando la fiesta». Dentro de la ermita, se cantó la salve.

Durante la celebración, la presidenta dio las gracias por «la gran participación y colaboración para todo de las gentes de Aguilar», a la vez que deseó que «nuestra querida Virgen de las Fuentes, nos cuide y nos proteja siempre». La cofradía, que cuenta en la actualidad con 75 cofrades en «el número más alto que se conoce», es la encargada de todo lo relacionado con la imagen y del mantenimiento de la ermita, que en la localidad se conoce como el Convento. Se da la circunstancia que «hay muchas personas que solo acuden ese día para rezar y acompañar a la Virgen, Nuestra Señora de las Fuentes».

Este año, el gran honor de ser mayordomos entrantes de la cofradía ha recaído este año en Jesús Santiago y Marisa Peña, «tras una larga espera de años, han servido gozosamente la fiesta invitando a todos los cofrades a bizcochos, limonada y otros dulces, como es tradición». Las mayordomas salientes fueron Mari Paz González y Casandra Rodríguez, madre e hija. La talla de la Virgen había sido trasladada en procesión el sábado en unos actos que culminaron con la ofrenda floral por parte de 23 peñas del pueblo y una representación de mayores y niños. Además, la Virgen estrenó manto, que fue bendecido por el párroco, Jesús Casas. La talla permanecerá en la ermita hasta la fiesta de San Isidro, día en el que se trasladará a la localidad, quedando en la iglesia de Santa María hasta que, en las vísperas de su fiesta, sea llevada de nuevo a la ermita.

Al mediodía tuvo lugar en el salón del baile un vino español que contó la animación de la actuación de canción española y copla de Estela Rodríguez. El programa festivo continuaba por la tarde con hinchables infantiles, antes de que llegara tiempo para la risa con el monologuista Sergio Encinas. La orquesta Arizona puso el mejor boche a la fiesta de la patrona en un gran ambiente festivo.

El lunes por la mañana tendrá lugar la misa de los difuntos en la ermita, antes de que se lleve a cabo al mediodía la degustación de un sabrosa paellada amenizada por la actuación musical de Betty Lu. Por la tarde tendrá lugar la actuación del grupo Dos de Picas y se celebrará el concurso de tiro al plato. Por la noche, las calles de la localidad se llenarán de efectos visuales y sonoros con el espectáculo pirotécnico Steampunk, cerrando la jornada la macrodiscoteca Nuevo Origen. Las fiestas llegarán a su fin el martes con misa en la ermita, la degustación de una parrillada y la actuación del grupo Marenga.

En Aguilar de Campos, la ermita de la Virgen de las Fuentes es conocida como el Convento, ya que, hasta la desamortización del siglo XIX, sirvió de iglesia al convento de Padres Franciscanos. Madoz cita un patio bajo, con veinte arcos, tres claustros, diecisiete celdas y otras dependencias. La presidenta de la cofradía recordó que cuenta la leyenda que esta Virgen se apareció a una niña indicándole el lugar, junto a una fuente, dónde debía construirse un templo en su honor, de donde viene su nombre, y, tras estar situado en varios enclaves distintos, se asentó en este lugar definitivamente, donde los frailes franciscanos observantes iniciaron la construcción de un monasterio, a finales del siglo XVI. Se sabe que este monasterio llegó a contar con treinta monjes y que alcanzó bastante importancia hasta la llegada de la desamortización de Mendizabal, en que se derruyó totalmente, quedando en pie solamente la iglesia, que ha permanecido hasta la actualidad. La Virgen de las Fuentes es una talla de madera policromada del siglo XVI que representa a la Virgen sentada en una silla con el niño en brazos, bajo una peana de ángeles.