Vecinos y allegados en el acto de la ofrenda floral a la Virgen de las Fuentes en su ermita El Norte

Aguilar de Campos muestra su gran devoción a la Virgen de las Fuentes

La localidad celebra desde el pasado viernes las fiestas de la patrona, que se prolongarán hasta el martes con distintas actividades

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:25

Aguilar de Campos vivió este domingo uno de los días más importantes del año con la celebración de la festividad de la Virgen de las Fuentes ... . A media mañana, cientos de vecinos y visitantes llenaron la ermita de la patrona, situada a las afueras de la localidad. Poco después de la misa, cantada por el grupo de María Lobo Gaiter, tuvo lugar la procesión, en la que se portó a hombros por los alrededores de la ermita a la patrona, con los bailes del grupo que había cantando en la misa, «rememorando las antiguas romerías que se celebraban en ese lugar desde tiempos remotos», en palabras de la palabras de la presidenta de la Cofradía de la Virgen de las Fuentes, María José Quintanilla, quien recordó que hace años «era costumbre pasar el día en la arboleda que rodea a la iglesia, compartiendo viandas con parientes y conocidos, disfrutando y apurando la fiesta». Dentro de la ermita, se cantó la salve.

