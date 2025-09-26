El pregón del psicólogo sanitario Ismael Simón inicia las fiestas de Aguilar de Campos

Hablar de Aguilar es hablar de la historia de gente dedicada a la tierra, cuya grandeza reside en sus actos, capaz de demostrar cariño de ... infinitas maneras, sembrando y cuidando. Son la palabras que el psicólogo sanitario Ismael Simón Álvarez pronunció este viernes al inicio del pregón con el arrancaron las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Fuentes de Aguilar de Campos.

Desde el balcón del Ayuntamiento, ante numerosos vecinos y allegados, con gran presencia de las peñas, Ismael Simón, que ha sido nominado como mejor docente de España 2025 por Educa Abanca, trajo al presente emotivos recuerdos de su infancia y juventud en el pueblo natal de sus padres, Ricardo Simón y Pilar Álvarez, pero también de sus abuelos paternos y maternos. Recuerdos como las golosinas que compraba en la tienda de Nicanor, los paseos en bicicleta, las casetas en los árboles del convento convertidas en castillos, el año de quintos o las partidas de tute o mus en el bar de Mundo. Además tuvo un reconocimiento a las familias porque «han sido las raíces de nuestro árbol.

No olvidó el pregonero hacer una mención al importante reconocimiento nacional que recibió el programa que había creado para el bienestar emocional y salud mental del alumnado en una noticia, en «una satisfacción que me hace pensar en la importancia que tienen estos temas, no solo en la juventud sino en todas las diferentes edades», destacando que «si hoy puedo sostener, acompañar y cuidar a otras personas en sus caminos, es porque siempre he tenido aquí, en mi pueblo y mi familia, un lugar seguro al que volver».

Por eso, Ismael Simón aseguró que, cuando más lo he necesitado, «Aguilar me ha devuelto la calma», indicando que «sus calles, sus gentes, sus campos infinitos, sus atardeceres desde el Teso de Villalón, me han recordado que lo esencial está en lo sencillo». En su pueblo recibió el pregonero la noticia de haber sido nominado a mejor docente de España en «una forma casi mágica de continuar con un ciclo dedicado al cuidado, a la vida, a la sensibilidad y a la esperanza, porque lo más bonito de todo es comenzar a recoger los frutos en el lugar donde te sientes a gusto y con quienes puedes compartirlos».

El joven psicólogo sanitario del Centro de Enseñanza Gregorio Fernández de Valladolid se enorgulleció de ser de un pueblo donde el viento convierte en mar los campos de cebada. De un lugar repleto de gente buena, valiente y especial, que ha sembrado de raíces e historias esta tierra». Porque Aguilar, «no es solo un lugar en el mapa, es memoria y es promesa, un refugio e impulso». El pregón llegó a su final con la invitación «a vivir estas fiestas con la ilusión intacta, con la alegría que nos recuerda que lo más valioso no se compra, se comparte», con el deseo de que «la Virgen de las Fuentes siga siendo nuestra guía y nuestra inspiración, faro de unión y esperanza», sin que faltara un brindis «por los que estuvieron, por los que estamos y por los que vendrán», pero también «por cada niño que descubre en estas calles su infancia, por cada joven que se reencuentra en la plaza, por cada mayor que sigue regalándonos raíces».

Tras la entrega de una placa al pregonero, los asistentes recibieron como regalo del Ayuntamiento una pulsera y un llavero de la Virgen de Fuentes y de las fiestas 2025, antes de que se celebrarse el cuarto concurso de pinchos por las peñas, con el acompañamiento de la charanga Queloques. La jornada festiva llegó a su fin con el concierto del grupo Capitol Pop y la macrodiscoteca Sonido Benavente.

El programa del sábado incluye por la mañana la degustación de una macarronada, a cargo de la peña El Berraco, el vermú de peñas y una chorizada, dando paso por la tarde a la procesión de la Virgen de Fuentes hasta su ermita. El tardeo con Dj Sandrux, los fuegos artificiales, la actuación de la orquesta Costa Dorada y la discomovida Sonido Benavente pondrá fin a la jornada del sábado.