Un propietario limpia la micción de su perro en la base de una farola. En el círculo, el concejal Alberto Cuadrado. Juan Carlos Tuero/El Norte

La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar los «45 millones» de meadas de perro anuales

El concejal Alberto Cuadrado insiste en que es necesario «concienciar» sobre esta práctica de obligado cumplimiento antes de comenzar a multar

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:49

El concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Cuadrado, ofrece una inédita estadística. En Valladolid hay censados 25.000 perros, expone, que salen a la ... calle a desfogarse entre dos y tres veces al día. En cada paseo suelen orinar más de una vez. Así que de media en la ciudad se evacuan «45 millones» de meadas cada año, según sus estimaciones. Como lo leen. Los agentes de la Policía Local comenzarán a controlar que los propietarios lleven consigo un bote con agua jabonosa para fregar los orines cuando estos afecten a fachadas u otros elementos del mobiliario urbano.

