«Se adopta, pero hay tantos animales que es brutal»

Bruce es un precioso galgo de color blanco con manchas negras. Es tranquilo, cariñoso y obediente. Tiene dos años y medio y ha pasado casi ... la mitad de su corta vida con la protectora Defensa Animal de Laguna de Duero. Hace un año, al finalizar la temporada de caza, le abandonaron a las puertas del refugio donde, desde entonces, aguarda una segunda oportunidad. Muy cerca, olisqueando el suelo del húmedo pinar, está Linda, una «preciosa» mastín de pelaje oscuro y patas blancas que se ha ganado, por méritos propios, ser la «cieguita preferida de todos» los voluntarios.

Ellos fueron dos de los perros que este sábado protagonizaron el desfile solidario organizado en el marco de Piña Huella 2025, un evento que reunió en la Zona Joven del Pinar de Antequera –en las instalaciones de la Fundación Eusebio Sacristán– a once asociaciones con el objetivo de dar «visibilidad» a los animales y mostrar las labores que realizan las protectoras. «Son animales encantadores que merecen una segunda oportunidad», apuntó Susana García, portavoz de 113 Motivo Animales, una de las organizaciones impulsoras del encuentro.

Toda visibilidad, toda labor de concienciación entre la ciudadanía, es poca. Porque aunque «cada vez se abandona menos», sigue habiendo «un montón» y las protectoras están, en muchos casos, asfixiadas, sin subvenciones y sufragando del propio bolsillo de los voluntarios todos los costes que requieren los animales que llegan a ellos. «Se adopta, pero hay tantos que es brutal; el tema de los galgos está desbordado, cuando termina la temporada de caza es tremendo», reconoció García, quien aseguró que otra de las razones por las que se celebró el evento es para «aunar» fuerzas y dar voz a todo lo que hay detrás de una protectora de animales. «Es muy complicado; la gente que participa lo hace de forma voluntaria y hay gastos de veterinarios, algún animal viene con la pata rota, al otro le falta un ojo, otro viene con secuelas y hace falta un adiestrador...», enumeró.

Piña Huella no solo congregó en el Pinar de Antequera, pese a la desapacible mañana, a los voluntarios, sino también a decenas de personas implicadas con la causa que quisieron aportar su granito de arena. Por ejemplo, en torno a doscientas personas se apuntaron a la paella solidaria. También hubo talleres y actividades para los más pequeños y muchos quisieron colaborar con los diferentes productos artesanales que ofrecían las distintas asociaciones en sus puestos (bolsos fabricados a mano, calcetines con motivos animales, juguetes para las mascotas...).

«Toda ayuda es bien recibida», señalaban María Alonso y Carmen Rosa, de Los gatines de Renedo de Esgueva, mientras comentaban que, en su caso, desde la asociación felina «hacemos lo que podemos». «Alimentamos, esterilizamos, les llevamos al veterinario... Pero necesitamos la ayuda del Ayuntamiento; estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo», coincidían. El colectivo se creó formalmente hace aproximadamente dos meses y han detectado por la localidad vallisoletana trece colonias felinas «de entre diez y quince gatos cada una». «En Renedo hay un problema con los gatos callejeros», sentenciaron.

Más interés tras el verano

Donde también tienen un «problemón gordo» con las colonias de gatos es en Laguna de Duero. Defensa Animal ha percibido un «boom tremendo desde hace tres años» de presencia de felinos sueltos y abandonados por el municipio. «Hay un problema gordo con las colonias», aseveró la tesorera de la asociación, Nuria Fernández, quien incluso reveló que tienen con ellos un gato desde hace doce años.

En Propatas no han detectado que haya más abandonos de animales. En su caso, lo que más factura ha pasado es el verano. «La gente está pendiente de las vacaciones y de sus cosas y no piensa en adoptar. No hay más abandonos, sino que estos meses estivales hay menos adopciones», subrayó Alba Propatas, como la conocen en el mundo animal, al tiempo que desveló que desde principios de este mes han percibido un ligero repunte de gente interesada en adoptar a alguno de los 30 perros o de los ocho gatos que actualmente tienen en su refugio. «Buscamos familias adoptivas para nuestros animales, pero también voluntarios, que siempre viene bien más manos», continuó.