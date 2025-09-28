El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Once protectoras se han reunido este sábado para dar visibilidad a su labor en Valladolid.

Ver 13 fotos
Once protectoras se han reunido este sábado para dar visibilidad a su labor en Valladolid. José C. Castillo

Valladolid

«Se adopta, pero hay tantos animales que es brutal»

Once protectoras participan en un encuentro para visibilizar su labor y encontrar un nuevo hogar a perros y gatos abandonados

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:20

Bruce es un precioso galgo de color blanco con manchas negras. Es tranquilo, cariñoso y obediente. Tiene dos años y medio y ha pasado casi ... la mitad de su corta vida con la protectora Defensa Animal de Laguna de Duero. Hace un año, al finalizar la temporada de caza, le abandonaron a las puertas del refugio donde, desde entonces, aguarda una segunda oportunidad. Muy cerca, olisqueando el suelo del húmedo pinar, está Linda, una «preciosa» mastín de pelaje oscuro y patas blancas que se ha ganado, por méritos propios, ser la «cieguita preferida de todos» los voluntarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  6. 6

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  7. 7

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  8. 8

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  9. 9

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Se adopta, pero hay tantos animales que es brutal»