Se busca casa para 49 gatos abandonados en la protectora: «No salen adopciones»

Son las seis de la tarde y la voluntaria de una colonia felina del barrio de Huerta del Rey, en la que conviven unos 34 ... gatos, lleva todo el día haciendo guardia junto a uno de los puntos de alimentación en los que les proporciona comida día a día. Prefiere no revelar su nombre, tampoco el de la asociación, ya que asegura que aún están «muy cuestionados» pese a lo altruista de su labor: alimentar, pero también, castrar, esterilizar y retornar para un control efectivo de las poblaciones callejeras de felinos, reguladas por el Ayuntamiento, pero a cargo de voluntarias. Conoce exactamente cuántos gatos tiene, cómo se llaman y cuándo les toca la siguiente desparasitación.

Por ese mismo motivo permanece allí, a la espera de que aparezca un felino de aproximadamente un año que sabe que soltaron hace «unas dos semanas», y que permanece escondido del resto de la manada. Trata de establecer una pauta de alimentación para poder capturarlo y ponerlo a salvo, sabedora de que sino morirá de hambre o por los ataques de los otros gatos. «Lo abandonaron en uno de los puntos de alimentación y se escondió en una cueva entre piedras, hasta que ya no ha podido seguir ahí porque los demás gatos han ido a increparlo y ahora lo estoy buscando», explica, con la esperanza de que sus palabras sirvan para concienciar: «cuando se abandona en una colonia lo que ocurre es que los demás no lo aceptan, lo agreden y lo pueden matar».

Aún no le ha puesto nombre, pero se trata, contabiliza, del tercer abandono del que tiene que hacerse cargo en dos meses, siete en el transcurso de este año. «Un goteo constante», con picos en la época estival, cuando la gente se deshace del «cachorro regalado por Navidad» o del que no quieren hacerse cargo «en vacaciones». Un diagnóstico en el que coincide, en parte, Montse Guillén, voluntaria y coordinadora de 'La estación de los gatos', que sostiene que lo sufren «durante todo el año», ya que el abandono de estos animales no es tan estacional como en el caso de los perros, sino que los van dejando «periódicamente». «Pasa más con cachorros, porque dan guerra o están en época de esterilizar y la gente no se quiere gastar el dinero», intuye, aunque se han encontrado con gatos de todas las edades.

Según sus cálculos, desde julio del 2024 han tenido que rescatar unos 14 en tres colonias distintas ubicadas en la zona del parque de las Norias, Arco de Ladrillo y los antiguos talleres de Renfe. Cuatro entre junio y julio de este año. Unas cifras muy similares a las que maneja 'La victoria de los gatos', otra de las asociaciones que tiene a su cargo siete colonias. «A nosotros en 2024 nos abandonaron 15 gatos solamente en la que yo gestiono y hay 150 en Valladolid», cuantifica otra de sus voluntarias, que pide que se busque la forma de «perseguir» estas conductas que son «delito» conforme a la ley de bienestar animal.

«La gente no entiende que los están condenando a morir», advierte Guillén, tras haber presenciado historias como la de Audrey, que apareció en septiembre del pasado año en Arco de Ladrillo. «Solo salía del iglú -un contenedor reconvertido en caseta- cuando íbamos a alimentar. Paraba a la gente que pasaba para que la acariciaran», detalla, sobre su carácter «sociable» y con el que ya se ha ganado el cariño de una nueva familia.

Polgara y Gandalf, ocho meses y un año. Rescatados de una colonia de la asociación La victoria de los gatos. Luka, abandonado en una colonia de la asociación La estación de los gatos, el pasado mes de junio. Lima, abandonada en julio en una colonia de La estación de los gatos. 1 /

Para prevenir abandonos, Guillén anima a «meditar» antes de coger un animal. Y en aquellos casos en los que ya no puedan hacerse cargo por falta de recursos, acudir al Centro Municipal de Protección Animal, donde pueden asumir su cuidado si se acredita una situación de vulnerabilidad. Desde que empezó el mes de junio, la protectora del Consistorio ha rescatado a medio centenar de gatos de las calles de Valladolid y de estos solo dos han llegado al refugio bajo estas circunstancias. «La gente tiene que ser responsable de sus animales», pide Consuelo Caballero, veterinaria del equipo municipal, que recuerda que está prohibido tanto el abandono en la calle como la suelta en colonias.

Sin embargo, es el origen de la mayoría de los casos que atienden. «Este verano está siendo una época muy mala», reflexiona Caballero, que no recuerda que el año pasado en las mismas fechas recogieran «tantos gatos». En su mayoría «camadas que aparecen en la calle», pese a la obligatoriedad de esterilizar a estas mascotas «antes de los seis meses». De los 49 gatos rescatados desde el 1 de junio, 34 están disponibles para adopción y pronto serán 37. «Hoy han entrado tres, un macho, una hembra y una cría -un año, nueve y dos meses- que estaban abandonados en un descampado de Delicias. Sabemos que son caseros porque se dejan acariciar y piden mimos», detalla Caballero sobre los bautizados como Yosi, Mina y Micky, una familia felina que dentro de 20 días engrosará el listado de adoptables, una vez transcurrido el plazo para que, en caso de tratarse de animales perdidos, el titular los reclame.

Programa Adopta

A mayores, otra persona les ha traído un gato «de un año y medio» que ha rescatado en calle, en San Pedro Regalado, pero del que no tienen certeza de que pueda salir adelante. «Tiene millones de heridas, está súper delgado y puede tener hasta tiña», lamenta la veterinaria sobre un caso que le invita a reflexionar. «Dejar un gato en una colonia es igual o peor que en la calle, no tienen recursos para comer y sobrevivir», avisa, a la par que apunta a la alta probabilidad de que sufran otros percances: «sí a los callejeros los atropellan, imagínate a uno doméstico».

En la misma jornada, por contra, solo ha salido una adopción. «Estamos acostumbrados a tener muchas solicitudes y ahora no están saliendo adopciones», lamenta Caballero. Algo que achaca a la «época de vacaciones» en la que la gente «no se quiere complicar la vida» responsabilizándose de una mascota. El proceso, que conlleva únicamente el pago de una tasa municipal de 12 euros, no es complejo. «Hacemos un test de idoneidad y los damos vacunados, con microchip y con compromiso de esterilización en caso de que no lo estén», explica la veterinaria, que anima a visitar la página web y las redes sociales del programa ADOPTA de la protectora.