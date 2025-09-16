Investigado al escaparse un perro peligroso de su casa y morder a una mujer y a su mascota

Un vecino de Matapozuelos está siendo investigado por un delito de lesiones y otro contra los animales como propietario de un perro potencialmente peligroso que el pasado agosto atacó y mordió a una mujer y a su mascota después de escaparse de su domicilio en dicha localidad.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando un perro, un cruce de Rottweiler con Pastor Belga, que según la certificación expedida por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL), tiene la consideración de animal potencialmente peligroso, «salió súbitamente de un domicilio cercano y se abalanzó sobre otro perro y su dueña causando a los dos heridas de diversa consideración por mordeduras de diferente consideración». El animal, según han informado fuentes de la Benemérita, no llevaba ni correa ni bozal.

Los agentes de la Guardia Civil, una vez recibida la correspondiente denuncia por lo ocurrido, consiguieron identificar al propietario del animal causante de los daños y las lesiones, procediendo a su investigación como presunto autor de los citados delitos al ser «el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la posesión de un animal potencialmente peligroso».

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), recuerdan los agentes, requiere de la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro y de un seguro de responsabilidad civil; mientras que para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar controlados con una correa rígida, no extensible y de menos de dos metros de longitud.

Estos extremos se encuentran regulados en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y en el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía.