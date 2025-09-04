El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los hechos han ocurrido en la localidad de Alaejos. R. Jiménez

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que mató a un Yorkshire en Alaejos

El propietario se enfrenta a un delito contra los animales ante el posible incumplimiento de las medidas de seguridad y custodia del perro

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:33

La Guardia Civil investiga a un hombre, vecino de Alaejos, como presunto autor de un delito contra los animales al ser el propietario y responsable de un perro potencialmente peligroso que ha atacado a otro can, ocasionándole la muerte en la localidad de Alaejos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 29 de agosto, cuando una mujer que se encontraba en su domicilio abrió la puerta del garaje de su casa y se le escapó su perro Yorkshire Terrier. En ese momento, fue atacado por un perro de raza American Stafforshire Terrier, que tiene la consideración de animal potencialmente peligroso (según certificación expedida por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León). El animal, según informa la Guardia Civil, se abalanzó contra otro de raza Yorkshire Terrier y le mordió en el cuello sin liberarlo hasta ocasionarle la muerte.

La Guardia Civil recuerda que la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos requiere de una licencia otorgada por el ayuntamiento donde se encuentre registrado el perro, así como de un seguro de responsabilidad civil y de una serie de medidas de seguridad que debe cumplir en lugares públicos, como llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida no extensible de menos de dos metros de longitud.

Tras diversas gestiones practicadas por los agentes, se consiguió identificar al propietario del animal, al que se le investiga como autor de un delito contra los animales, pues es el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad y custodia del perro.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Medina del Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Espacios grises

