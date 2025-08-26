El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pintado de señales horizontales este martes por la mañana en la rotonda de San Agustín. Alberto Mingueza

Valladolid

El pintado de un paso de peatones colapsa el entorno de San Agustín

Los operarios han cortado el carril derecho sentido centro de la ciudad entre el radar y la avenida de Zamora

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 13:25

Los conductores que este martes circulaban por la carretera de Madrid (Nacional 601) hacia el centro de Valladolid capital se han encontrado en la rotonda del colegio San Agustín con una estampa habitual en verano, las obras en la calzada, pero que ha dejado largos momentos de retenciones y tráfico lento durante buena parte de la mañana.

El pintado de un paso de peatones y de las marcas viales más próximas ha llevado a los operarios a cortar un tramo del carril derecho sentido centro de la ciudad, entre aproximadamente el radar y justo antes de la avenida de Zamora, que ha provocado atascos al acceder de forma simultánea los vehículos que llegaban desde Laguna de Duero y los que se incorporaban desde la VA-30.

Se trata de un entorno siempre complicado para el tráfico, donde las retenciones son habituales en hora punta -fundamentalmente, en periodo escolar, ya que el colegio se encuentra junto a la rotonda- y para el que se espera una temprana solución, puesto que por ese nudo circulan a diario 75.000 vehículos, buena parte de ellos camiones de gran tonelaje con destino a los polígonos de Argales y San Cristóbal.

Estos trabajos han coincidido en el espacio físico con las labores de retirada de la vía de Ariza. Trabajadores, con maquinaria pesada, han tomado la zona para retirar de forma progresiva unos raíles por los que no circula ningún tren desde el pasado mes de mayo.

