Una calle del Cuatro de Marzo estará dos meses cortada para su reurbanización

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 12:24 Comenta Compartir

La calle Pedro Mazuecos de Valladolid estará cortada aproximadamente dos meses para llevar a cabo las obras de reurbanización. Las actuaciones, que han comenzado este mismo lunes, conllevarán el cierre total al tráfico de vehículos en esta vía durante el periodo en el que se prolongue la intervención.

Así, según informa el Ayuntamiento de Valladolid, para poder mantener el estacionamiento en el paseo Don Juan de Austria y facilitar la movilidad de los coches, se invertirá el sentido de circulación del tráfico en la calle Gaudí, en el tramo entre Don Juan de Austria y Juan de Herrera, dando así salida a los vehículos que entren en el citado paseo desde la plaza Doctor Quemada.

El resto del tramo del paseo Don Juan de Austria, es decir, entre la calle Gaudí y la calle Pedro Mazuecos, funcionará en fondo de saco.