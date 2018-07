Óscar Puente cree que recurrir a De la Riva en las próximas elecciones mostraría «lo malito» que está el PP Oscar Puente, alcalde de Valladolid, declara como testigo en el juicio de las 'comfort-letter'. / Ramón Gómez El alcalde asegura no preocuparle quien sea el candidado del PP para las próximas elecciones EL NORTE Valladolid Martes, 31 julio 2018, 21:38

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este martes, en relación a la posibilidad de que el exalcalde Javier León de la Riva regrese a la política, que fueron primero los ciudadanos, en las últimas elecciones locales, y después los tribunales, al condenarlo por desobediencia civil, los que le «mandaron a casa». Al mismo tiempo, ha afirmado que si el PP tiene que volver a recurrir a él demostraría lo «malitos que están»., informa Efe.

Por otra parte, el regidor ha indicado que el hecho de plantear el regreso de De la Riva a la política es un ejemplo de que el PP de Valladolid «anda sin rumbo, sin líder y sin dirección». De esta forma reaccionaba Puente a las declaraciones realizadas este maret por el presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha sostenido que De la Riva, absuelto en el denominado caso de las «confort letter», tiene «la puerta abierta» para volver a la política, aunque también subrayaba que no ha hablado con él de este asunto aún.

Al mismo tiempo, el alcalde de Valladolid ha asegurado no preocuparle quien sea el candidato del PP a las próximas elecciones municipales. Así, ha añadido que el partido no tiene ninguna persona que les vaya a dar «medio voto más que las siglas, e incluso algunos menos que las siglas». «No me preocupa. El PSOE va a ir a las elecciones con cierta dosis de confianza y lo que haga el PP es cosa de ellos», ha argumentado.

Por otra parte, preguntado sobre si el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia absolutoria, Puente ha dicho que no es un tema prioritario ahora mismo, pero que aún queda tiempo. Además, aunque ha indicado que no le parece que la sentencia sea para que el PP «saque pecho», entre otras cosas, porque la dictamina que cometió un delito pero que ha prescrito.

En relación a los otros delitos que no han prescrito, le absuelven pero indican que se produjeron «negligencias muy graves» y que se ha incumplido algunas «obligaciones inexcusables».

«Arreglar lo que otros han estropeado»

Tras asegurar que «humanamente» se alegra de que León de la Riva no tenga que ir a la cárcel, ha asegurado que esta sentencia absolutoria ni le perjudica ni le beneficia porque este asunto nunca lo ha planteado desde el punto de vista electoral, sino en el de defender los intereses públicos e «intentar arreglar lo que otros han estropeado».

Respecto a la posición que debe adoptar ahora la Fiscalía, que pedía para León de la Riva nueve años frente a los tres que solicitaba el Ayuntamiento, Puente ha dicho que aunque le corresponde al Ministerio Público decidir qué va a hacer ahora, entiende que cuando se piden nueve años de cárcel y se obtiene una sentencia absolutoria «algo te tienes que plantear».