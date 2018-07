Carnero dice que León de la Riva tiene abiertas las puertas del PP y anuncia la incorporación de Alfredo Blanco a la ejecutiva provincial El presidente de los 'populares' vallisoletanos critica al PSOE por ser el partido que «paraliza y abandona el soterramiento» EL NORTE Valladolid Martes, 31 julio 2018, 14:46

El presidente del Partido Popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aseguró hoy que el exalcalde Javier León de la Riva continúa siendo un militante PP y como tal tiene siempre abierta la puerta del partido, a la vez que anunció que el exconcejal Alfredo Blanco se incorporará al Comité Ejecutivo del PP de Valladolid.

Carnero, que se pronunció de esta forma un día después de conocer la sentencia absolutoria del caso de las 'comfort letters' a favor del León de la Riva y de los exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, aseguró que mientras el Partido Popular planificó e inició la ejecución del soterramiento, el «PSOE se ha convertido en el partido que paraliza y abandona un proyecto de desarrollo económico y social y, sobre todo, de justicia para la ciudad».

En este sentido, se mostró convencido de que en las próxima elecciones se producirá un cambio de gobierno en el Consistorio que permitirá al PP volver a retomar la ejecución del soterramiento.

No obstante, también argumentó que se trata de una sentencia que aún no es firme, por lo que indicó que, de momento, el PP no se plantea medidas como la presentación al Pleno de una moción de reprobación contra el alcalde.