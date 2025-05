Los GEAS se suman a la búsqueda de Ángel Villarreal, el pescador desaparecido desde ayer

Sofía Fernández Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 14:45 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Las últimas 24 horas para la familia de Ángel Villarreal están siendo de auténtica angustia y desesperación tras la desaparición del vecino de 68 años que fue visto por última vez ayer, jueves, por varios trabajadores de la central hidroeléctrica de Arroyo de La Encomienda cuando estaba pescando, en su zona habitual, el salto de agua del río Pisuerga que se sitúa junto a la central. «Le vi sobre las 9:00 horas y estaba con su vestimenta color verde, unos pantalones marrones y su caña en el azud del río, junto a uno de los troncos que hay en esa zona, pero ahora mismo es una temeridad estar ahí. Hay mucho verdín y te resbalas a la mínima», comenta el empleado que vio a Villarreal por última vez, mientras señala la zona desde lo alto del edificio.

Fue a mediodía cuando la familia notó su ausencia y alertó a los servicios de emergencias para coordinar un dispositivo de búsqueda con el fin de dar con el paradero de este vecino de Delicias. «Sobre las seis comenzó a venir la Policía Local, después la Guardia también y los bomberos de Valladolid estuvieron trabajando en la zona previa al salto de agua», explican los empleados de la central, quienes buscaron en el agua con la máquina limpiarrejas que utilizan para la limpieza de broza para tratar de localizar al hombre.

Esta mañana, en torno a las 7:00 horas, se reanudaba la búsqueda de Ángel con la incorporación de cerca de una veintena de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, también con drones para captar cualquier detalle entre la vegetación, dos helicópteros (uno de Emergencias y otro de la Guardia Civil, que se iban alternando) y bomberos, tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Valladolid. Poco antes de las doce y media del mediodía se sumaban al amplio dispositivo que peinaba el Pisuerga, un total de cinco agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS).

«Esperemos que cuando se metan en el agua le encuentren, porque yo creo que está ahí, muy cerca de donde venía siempre y donde le vieron ayer por última vez», comenta Félix, su cuñado. Aseguran que sabe nadar perfectamente y que no saben lo que ha podido ocurrir. «Puede que se haya resbalado y al llevar las botas de pesca hasta las rodillas eso en cuanto se llena d agua te hace imposible nadar», explica el hombre sin quitar la vista del agua.

Visiblemente cansados, los miembros de la familia de Ángel no se separaban de la zona de búsqueda, el salto de agua previo a una pequeña isleta de vegetación en la que se centran por tierra, agua y aire.

«Yo creo que está ahí y hasta que no entren los buzos al agua no van a ver nada», explica Félix. «Viene mucho aquí, siempre al mismo sitio y por eso su hijo vino directo a buscarlo (se refiere a la orilla del Camino Viejo de Simancas) y solo vio su coche donde faltaban las botas y la caña, porque el teléfono estaba y la última localización da aquí», explica mientras muestra en su móvil el punto exacto donde se pierde la pista. «Se ha confiado mucho y es lo que ha pasado, que esa confianza ha terminado así», lamenta el hombre, como portavoz de la familia. Sospechan que algo le ha podido pasar, «quizá ha recogido la caña y se iba a cambiar de lado cuando se ha resbalado o le ha dado algo en ese momento y se ha desvanecido, no sabemos qué ha podido pasar».

Mientras los efectivos de la Guardia Civil explicaban en todo momento a los familiares el desarrollo del dispositivo de búsqueda y daban el relevo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, también ha visitado la zona en este segundo día de búsqueda, los encargados de la búsqueda y rescate de personas en el medio acuático, unos cinco efectivos que han llegado desde Madrid, se ponían al tanto de la situación para comenzar la inmersión a un kilómetro de la zona del azud con el fin de peinar el río para dar con él.

Pese a ser un pescador experimentado, el lugar donde se encontraba Ángel Villarreal es un salto de agua «en el que es peligroso estar porque la diferencia aguas arriba y aguas abajo en este salto de agua ahora mismo es de unos 4 metros. Desde aquí parece que no, pero el río baja con fuerza», señalaba uno de los empleados. Precisamente, los buzos buscarán ahora en el río Pisuerga, que ha experimentado un ligero incremento de su caudal, pasando de 74,7 metros cúbicos por segundo a 96 en las últimas 24 horas.

Temas

Río Pisuerga