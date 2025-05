La familia de Ángel notó su ausencia al no ir a buscar a su nieto al colegio

La familia de Ángel Villarreal no se ha separado desde ayer del salto de agua ubicado junto a al central hidroeléctrica de Arroyo, donde pesca ... con frecuencia el vallisoletano y donde fue visto por última vez en el azud del río Pisuerga. «La pesca es su gran pasión, le encanta. Angelín lleva viniendo aquí desde hace 30 años», asegura Félix Escudero, su cuñado. Notaron su ausencia cuando no se presentó a la salida del colegio, «como hace siempre», a buscar a su nieto «que tiene nueve años y que también es su pasión, le encanta estar con él».

«Para él es sagrado ir, aunque también vayan sus padres», dice. Precisamente, al no acudir al centro escolar del pequeño comenzaron a preocuparse por él. «Ahí pensamos que había pasado algo, ya piensas que algo no va bien, su hijo vino hasta aquí para ver si estaba y el resto... pues ya lo ves. Seguimos esperando desde ayer a ver qué pasa, a ver si de una vez dan con él», señala Félix visiblemente cansado por la angustia de la situación que les afecta y la noche en vela.

Al no tener noticias de su paradero y con su coche aparcado en la orilla (la que da a la Urbanización de Santa Ana de Valladolid) avisaron a emergencias y comenzó en la tarde del jueves el despliegue de medios y efectivos que se ha retomado a primera hora de este viernes para tratar de localizar al hombre. «Sabe nadar perfectamente y físicamente está bien, es un hombre alto y no tiene achaques de salud, por eso no nos explicamos muy bien qué ha podido pasar, quizá un resbalón, peor quién sabe», añade la familia.

Ángel Villarreal, jubilado tras décadas como encargado de construcción en Valladolid salió ayer a primera hora de su casa en Delicias para ir a pescar carpas a su sitio habitual, «lo hace siempre para luego coger cangrejos en otras zonas más alejadas de Valladolid. Es algo que le encanta», dice Félix, quien lo describe como «un hombre sereno, familiar y algo reservado, que lleva una vida muy tranquila». Este vecino de 68 años es el quinto de once hermanos, una amplia familia que se ha mostrado unida en todo momento «es como estamos siempre», añade Purificación Villarreal, una de las hermanas que se ha acercado a la zona. «Nos juntamos todos el pasado viernes, quién iba a pensar esto. Aquí han venido todos los hermanos, la mujer, los hijos (tiene dos) y varios de sus sobrinos», comenta.

A mediodía, a la búsqueda de Ángel se le sumaba la presencia de cinco agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) para incidir en la zona cercan al salto de agua donde estuvo hasta que se perdiera su rastro durante esa mañana.

«Parece que igual ahora con los buzos puede terminar esto y queremos que así sea, que lo encuentren ya y terminar con esta angustia porque si no lo encuentran hoy no sabemos cuándo entonces y puede que pasen los días. No queremos pensar en eso», dice Félix, quien no se ha separado del río desde ayer y quien permanece en contacto directo con la amplia familia que trata de localizar a Angelín.