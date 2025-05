Los 39 casos sin resolver de desaparecidos en Valladolid

«Nunca te terminas de acostumbrar, te queda un vacío muy difícil de explicar, pero no queda más remedio que aprender a convivir con ello», ... reconoce Jesús Díez en relación a la desaparición, hace más de tres años y nueve meses, de su abuelo Teodoro Sánchez en Tordesillas. A este anciano, entonces de 95 años, «parece que se le tragó la tierra» un 2 de agosto de 2021. Salió de su casa sin documentación ni teléfono móvil. Tan solo le acompañó un sombrero de paja. A la mañana siguiente, la cena del día anterior amaneció intacta en una pequeña cazuela.

Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber «absolutamente nada» sobre su paradero. «Está claro que salió de casa, no sabemos si por su propio pie u obligado, aunque el tema del robo con fuerza se descartó, pero no sabemos absolutamente nada, no hay ninguna pista», dice Díez, al tiempo que admite que «las esperanzas que tenemos en la familia son casi nulas al ser una persona tan mayor».

El de Teodoro Sánchez es uno de los 39 casos que, en la actualidad, están pendientes de resolverse en la provincia de Valladolid. De estos, catorce son adultos y 25, menores de edad. Y, por sexos, 23 son hombres y 16, mujeres. Así al menos se desprende del informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el que también se recoge que, al finalizar 2024, eran 173 los desaparecidos en Castilla y León cuya causa seguía sin cerrarse. De ellos, 76 eran menores (ninguno en Zamora). En el conjunto del país, esta cifra ascendió hasta las 6.722 denuncias activas (3.068 menores de edad).

Asimismo, a nivel regional, Valladolid es la provincia de la comunidad con más casos activos de desapariciones el año pasado, seguida de León (35), Salamanca (32) y Burgos (22), mientras que otras como Palencia o Segovia despidieron el 2024 con 13 y 7 causas abiertas, respectivamente.

En lo relativo a las denuncias por desapariciones, a lo largo de todo 2024 se cursaron en la provincia vallisoletana un total de 479 (la gran mayoría, 397, por haber pedido el rastro a menores de edad) de las 1.416 tramitadas en Castilla y León. Es decir, prácticamente el 33% de las desapariciones puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la comunidad se formalizaron en Valladolid, seguido de León (184), Segovia (139), Burgos (135) y Palencia (119).

Las estadísticas reflejan un claro perfil del desaparecido en Valladolid: menor de edad y sexo femenino (227). Una tendencia completamente opuesta a los datos a nivel nacional, donde predominan las desapariciones de varones (58,5%) y mayores de edad frente a menores (68,5%).

De hecho, de las únicas cinco alertas activas -incluida la del nonagenario Teodoro- en la actualidad en territorio vallisoletano en el portal del CNDES, dos se corresponden a menores de edad en el momento en el que se les perdió el rastro. Una de ellas, Simona Camelia Melu, desapareció en Nava del Rey, donde residía con su madre, tía, primos y hermana, hace prácticamente seis años. Tenía 15 años. Su familia la vio por última vez la noche del 9 de julio de 2019, cuando manifestó que se iba a dar un paseo con una amiga, pero jamás regresó. Hasta el momento no se han obtenido pruebas concluyentes, únicamente la declaración de una amiga, que sostiene que la joven se marchó voluntariamente con su pareja.

Otra menor de edad desaparecida, de la que se desconoce su paradero desde julio del año pasado, es Claudia N. A., de 15 años. Sin embargo, no fue hasta diciembre cuando trascendió su desaparición a raíz de una alerta difundida por la Asociación SOS Desaparecidos. Entonces, fuentes de la Policía Nacional informaban de que «en un principio se trata de una desaparición voluntaria».

La desaparición más reciente que recoge el Centro Nacional de Desaparecidos se produjo el 15 de noviembre de 2024. A Alejandro G. B., entonces de 32 años, se le perdió la pista en Tudela de Duero, si bien no han trascendido más detalles al respecto más allá de su descripción física: mide 1,85 metros, su constitución física es normal, tiene los ojos marrones y el cabello castaño.

La otra cara de la moneda la representa María Dolores Sánchez Moya. Sus familiares no saben nada de ella desde el 24 de julio de 1990. A la mañana siguiente, esta mujer, entonces de 21 años, debía coger un tren desde Medina del Campo hasta Valladolid, donde trabajaba como asistenta del hogar en una casa. Pero nunca llegó a subirse en aquel ferrocarril. Nadie la vio aquella mañana y desde entonces no han tenido ninguna noticia al respecto.

En cuanto al total de menores extranjeros ausentados de los centros sobre los que se ha extinguido la tutela, bien sea por haber transcurrido doce meses de la desaparición o bien por haber cumplido la mayoría de edad, en Valladolid había cuatro casos activos del total de 27 que se contabilizaron en Castilla y León. A nivel nacional, hasta 7.633 menores extranjeros se ausentaron de los centros, con Andalucía (5.873) con el mayor número de casos. Asimismo, cabe destacar que 5.383 (el 70,5%) de los menores ausentados a lo largo de 2024 por algún punto del país tenía entre 16 y 17 años, mientras que, por ejemplo, 106 tenían menos de 12 años y 85, esa edad.