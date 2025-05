El agradecimiento de la familia del fallecido en un embalse en Zamora: «Ya está con nosotros y podemos descansar»

El pasado 12 de abril, 16 días después de que Carlos Javier López Vecilla desapareciera del municipio zamorano en el que residía, Arquillinos, su cuerpo ... sin vida fue encontrado en el embalse de La Almendra. Más de dos semanas de incertidumbre en las que mucha gente colaboró en la búsqueda, y en algo igual de importante: la atención continua y correcta a los más allegados.

Desde luego, parece que lo hicieron muy bien, porque los familiares de Carlos Javier han emitido una carta en la que se deshacen en elogios hacia estas personas. El último párrafo de dicha misiva no deja lugar a dudas: «Como consecuencia del incansable trabajo del largo listado de profesionales, tenemos a nuestro familiar con nosotros y podemos descansar. Puede que haya sido producto, en parte, por la suerte de que haya aparecido y haya personas que se resten méritos. No obstante, podemos afirmar que se ha demostrado una competencia que nos ha dejado sin palabras desde el primer momento en que presenciamos 'in situ' toda la operación».

Comienzan los agradecimientos por el primer día de búsqueda: a los voluntarios que acudieron de los alrededores del municipio de Cibanal para realizar las batidas por tierra, a los servicios de la Cruz Roja, a Protección Civil, a los bomberos de Zamora y Salamanca y agentes medioambientales».

Especial relevancia en las loas tienen las muchas unidades de la Guardia Civil que se desplegaron en la zona. Las enumeran en la carta: a las patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías Territoriales de Zamora y Benavente, así como de la Comandancia de Salamanca; a la Central Operativa de Servicios y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora; a las Unidades Aéreas con helicópteros venidos desde León y Asturias; a los Grupos Cinológicos de Castilla y León con perros de búsqueda de vida en grandes áreas y de Madrid, especializados en la búsqueda de cadáveres sumergidos; al Equipo PEGASO y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) de Zamora; a las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano (OMAC) de Zamora y Salamanca en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Agradecen también a los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Valladolid, Cuenca y Badajoz, «y a la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Valdemoro (Madrid), que trajeron un robot que permitía incursiones más profundas y prolongadas».

Gratitud a todos y cada uno

Los familiares subrayan que su gratitud ha de extenderse a todas y cada una de las personas, no solo profesionales, que participaron en la búsqueda: «El trabajo ha sido arduo, ininterrumpido y en un espacio con una orografía bastante complicada. Comprendemos que lo ocurrido en las últimas dos semanas forma parte de un protocolo y de la labor de la Guardia Civil. Sin embargo, la profesionalidad y el trato han sido excelentes y consideramos imprescindible destacar el desempeño de la sargento comandante del Cuartel de Manganeses de la Lampreana, del teniente de la Comandancia de Benavente, también del resto de mandos desplegados por la zona del Puesto de Mando Avanzado y, como no, de la capitán jefa de la Compañía de Zamora, responsable del complejo dispositivo», enfatizan.

No se olvidan de esas personas anónimas que aparecen en estos momentos: «Agradecimientos a la Comarca de Sayago por el interés y el apoyo ofrecido durante estos días. En especial, al Restaurante de Las Tres Chimeneas (Formariz), por acogernos diariamente y hacernos sentir como en casa en momentos tan delicados. De la misma forma, al Mesón Alonso (Torrefrades) por esta misma razón».

Y, por supuesto, mencionan a su pueblo, Arquillinos.