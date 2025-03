La oposición recuerda a Carnero que «puede gobernar sin Vox» tras su ausencia en el 8M institucional

Jenifer Santarén Valladolid Viernes, 7 de marzo 2025, 16:37 Comenta Compartir

Los partidos de la oposición han criticado que el Partido Popular no rompa con Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, tras la ausencia de su ... socio de Gobierno en el acto institucional del 8M. Se trata del segundo año consecutivo que los concejales de la formación de ultraderecha no acuden al encuentro en el Consistorio por el Día de la Mujer, después de que el pasado marzo anunciaran que no estarían presentes tras anunciarse los reconocimientos a la actriz vallisoletana Lola Herrera y a la asociación 'Dialogasex'.

Con esta situación Pedro Herrero, portavoz del PSOE, ha afeado al alcalde hablar «en nombre del equipo de Gobierno», al estar dividido por la falta de unidad con sus socios de Vox «ante una cuestión tan esencial y de valores democráticos» como la igualdad y la lucha contra la Violencia de Género. «Esto lo que demuestra es el apoyo en el que sujeta el señor Carnero, de poco valor democrático y que afecta no solo a estas causa sino a toda la acción del Gobierno municipal», ha incidido Herrero, que ha recordado que hace tiempo le trasladaron «que no necesita a Vox para ser alcalde», ya que puede gobernar en minoría y buscando el apoyo «en las fuerzas políticas que si estamos de acuerdo en cuestiones tan fundamentales». Noticias relacionadas El Ayuntamiento reivindica el 8M en un acto institucional marcado por la ausencia de su socio de Gobierno El Norte se suma al 8M con un suplemento especial Algo en lo que coincide la líder de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, que ha invitado a la formación del Partido Popular ha «pensar qué quiere hacer con este aliado negacionista de las políticas de igualdad», subrayando que «no tendrían problema en gobernar en minoría», ya que «ir de la mano de este tipo de partidos de la extrema derecha y negacionistas está lastrando todas las políticas de igualdad que sí logramos acordar el resto de grupos municipales». Poco ruido Por su parte el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, de la que depende el Consejo de la Mujer, ha defendido que el PP tiene «la conciencia tranquila» ya que la materia recae en su cartera, que ha «aumentado el presupuesto en Igualdad un 12% en 2024 y un 9% en 2025» e implementando medidas como la Oficina de la Mujer, que se ha presentado este mismo viernes pese a que lleva en funcionamiento desde verano. A este respecto Anguita, si bien ha reconocido que el Partido Popular mantiene su postura dentro del consenso constitucional, ha criticado que no se esté «dando la promoción suficiente al centro de la mujer y a todo lo que se está poniendo en marcha», sino que son proyectos que «se hacen pero con poco ruido para no molestar al socio de Gobierno». «No es así, cada vez que tenemos oportunidad lo ponemos encima de la mesa», ha negado Nieto, que ha defendido que les gusta «demostrar las cosas con los hechos y no con soflamas».

