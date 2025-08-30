El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid

Es todo un misterio dentro de una historia con muchas preguntas aún por resolver. Y quizás nunca se desvelen. Los hechos se remontan a última ... hora de la tarde del pasado miércoles en el número 10 de la calle Zaragoza de la capital vallisoletana. Allí, a eso de las 21:00 horas dos cajas voluminosas aparecen en la puerta de la peluquería Monse, ya cerrada de cara al público. Ante tal hallazgo, una vecina llama a la propietaria del negocio y esta, sorprendida ante el relato que escuchaba, avisa a la Policía Municipal.

Sobre todo porque ese día y a esa hora no esperaba ningún paquete. Y mucho menos dos grandes bultos, con una carta de póquer por cada caja pegada en su envoltorio. Surrealismo a todos los niveles porque ese naipe corresponde con la publicidad de un mago de Valladolid.

¿Y qué había en su interior?

El aviso propició que una patrulla de la Policía Municipal se acercara hasta la calle Zaragoza, en el barrio de la Pilarica. Se encontraron con las dos cajas abiertas y con un interior repleto de cosméticos. Pero además de esos productos, que bien se podrían utilizar en una peluquería, se hallaba una máquina que despertó la curiosidad de los policías. Era lo que parecía una máquina para borrar tatuajes.

Así que ante tal desconcierto, los agentes cargaron los dos bultos en el coche con destino las dependencias en la avenida de Burgos para depositar el esperpéntico hallazgo en la oficina de objetos perdidos.

Asimismo, puntualizaron que en las cajas no había ni remitente ni destinatario y, además de esa carta publicitaria de un mago, solo se veía lo que se supone que es la marca de los productos: 'Ditalian desing'.