La Liga de la Leche convierte este domingo la Plaza Mayor en altavoz de la lactancia materna

Una madre se inicia dando el pecho a su hijo recién nacido en el hospital en el que ha dado a luz.

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 17:44

La Asociación de Matronas de Castilla y León (Ascalema) se une un año más a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, reafirmando su compromiso con la promoción, el apoyo y la protección de la lactancia materna como base fundamental para la salud maternoinfantil. España está a punto de lograr que la mitad de los recién nacido tomen el pecho de su madre hasta los seis meses.

Bajo el lema 'Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles', la edición de este año hace un llamamiento global a fortalecer las redes de apoyo a las madres lactantes desde todos los ámbitos —sanitario, comunitario, familiar y laboral— para garantizar entornos que favorezcan una lactancia exitosa y sostenida en el tiempo.

Las matronas participarán este próximo domingo 5 de octubre en una jornada informativa y divulgativa en la Plaza Mayor de Valladolid, organizada por La Liga de la Leche de Castilla y León. Este evento reunirá a diferentes asociaciones, profesionales sanitarios y familias, con el objetivo de visibilizar la importancia de la lactancia materna y ofrecer recursos útiles a embarazadas, madres lactantes y personas interesadas en el cuidado respetuoso del binomio madre-bebé. El taller impartido por Ascalema está previsto para las 11:30 y tiene por título 'Mujeres y matronas dibujando juntas el mapa que sostiene sus lactancias'.

La asociación de matronas invita especialmente a mujeres embarazadas, madres lactantes y sus familias, a acercarse a este espacio de encuentro, escucha y aprendizaje compartido. Reforzar el conocimiento sobre lactancia materna y tejer redes de apoyo comunitario son pasos clave para avanzar hacia una sociedad más saludable y equitativa.

La lactancia materna es una responsabilidad compartida, y el apoyo profesional es esencial. Las matronas estamos comprometidas con este acompañamiento desde la evidencia, la cercanía y el respeto.

Temas

Mujeres

Alimentación