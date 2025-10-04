El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una madre se inicia dando el pecho a su hijo recién nacido en el hospital en el que ha dado a luz.

Valladolid

La Liga de la Leche convierte este domingo la Plaza Mayor en altavoz de la lactancia materna

La Asociación de Matrona impartirá un taller al que invitan a embarazadas, madres lactantes y público en general con el fin tejer redes de apoyo a esta alimentación natural para el bebé

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:44

Comenta

La Asociación de Matronas de Castilla y León (Ascalema) se une un año más a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, reafirmando su compromiso con la promoción, el apoyo y la protección de la lactancia materna como base fundamental para la salud maternoinfantil. España está a punto de lograr que la mitad de los recién nacido tomen el pecho de su madre hasta los seis meses.

Bajo el lema 'Dar prioridad a la lactancia materna: crear sistemas de apoyo sostenibles', la edición de este año hace un llamamiento global a fortalecer las redes de apoyo a las madres lactantes desde todos los ámbitos —sanitario, comunitario, familiar y laboral— para garantizar entornos que favorezcan una lactancia exitosa y sostenida en el tiempo.

Noticias relacionadas

Castilla y León necesita incorporar 150 matronas para alcanzar la media que aconseja la UE

Castilla y León necesita incorporar 150 matronas para alcanzar la media que aconseja la UE

Satse alerta del desgaste de las matronas y reclama medidas «urgentes» y «consensuadas»

Satse alerta del desgaste de las matronas y reclama medidas «urgentes» y «consensuadas»

Las matronas participarán este próximo domingo 5 de octubre en una jornada informativa y divulgativa en la Plaza Mayor de Valladolid, organizada por La Liga de la Leche de Castilla y León. Este evento reunirá a diferentes asociaciones, profesionales sanitarios y familias, con el objetivo de visibilizar la importancia de la lactancia materna y ofrecer recursos útiles a embarazadas, madres lactantes y personas interesadas en el cuidado respetuoso del binomio madre-bebé. El taller impartido por Ascalema está previsto para las 11:30 y tiene por título 'Mujeres y matronas dibujando juntas el mapa que sostiene sus lactancias'.

La asociación de matronas invita especialmente a mujeres embarazadas, madres lactantes y sus familias, a acercarse a este espacio de encuentro, escucha y aprendizaje compartido. Reforzar el conocimiento sobre lactancia materna y tejer redes de apoyo comunitario son pasos clave para avanzar hacia una sociedad más saludable y equitativa.

La lactancia materna es una responsabilidad compartida, y el apoyo profesional es esencial. Las matronas estamos comprometidas con este acompañamiento desde la evidencia, la cercanía y el respeto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  4. 4 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  5. 5

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  8. 8

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  9. 9

    Viernes negro en Valladolid con siete accidentes: dos atropellados y tres conductores de patinetes heridos
  10. 10

    La liberalización ferroviaria del norte inicia la década expansiva del tren en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Liga de la Leche convierte este domingo la Plaza Mayor en altavoz de la lactancia materna

La Liga de la Leche convierte este domingo la Plaza Mayor en altavoz de la lactancia materna