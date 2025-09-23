Satse alerta del desgaste de las matronas y reclama medidas «urgentes» y «consensuadas»

El Norte Segovia Martes, 23 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

El sindicato de enfermería Satse Segovia alerta de un «desgaste insostenible» entre las matronas de la provincia y reclama medidas urgentes y consensuadas para proteger la calidad asistencial. El sindicato asegura que la falta de profesionales obliga a estas especialistas a asumir cargas «imposibles» y a estar prácticamente localizadas incluso en días libres o vacaciones, con el consiguiente deterioro físico y emocional. La organización subraya que «las mujeres de Segovia merecen una atención segura y de calidad, y las matronas, condiciones laborales dignas para poder ofrecerla».

El problema, advierten, no es nuevo. Castilla y León arrastra un déficit de matronas que dificulta cubrir bajas, reducciones de jornada o permisos desde la bolsa de empleo de Sacyl. Cuando surgen incidencias sobrevenidas -como una enfermedad repentina- la Dirección de Enfermería recurre a profesionales que estaban librando o de vacaciones para evitar turnos con una sola matrona. En la práctica, la plantilla «acaba absorbiendo una y otra vez» trabajo extra que debería asumirse con más personal, apunta Satse.

El sindicato recuerda que el mínimo imprescindible en el hospital son dos matronas por turno para garantizar seguridad: «No se puede pretender que una sola matrona atienda simultáneamente un parto y la monitorización de otra gestante». Según datos públicos del Complejo Asistencial de Segovia, el Hospital General cuenta con once matronas en su personal de enfermería, una cifra que tensiona los relevos cuando se concatenan ausencias y picos de actividad.

Más allá de la organización interna, Satse pone el foco en el derecho a la desconexión digital de estas trabajadoras. Estar pendientes del teléfono «en sus días libres o durante sus vacaciones» vulnera un derecho reconocido por ley y alimenta ansiedad, cansancio acumulado y la sensación de no poder desconectar nunca. La ley garantiza expresamente a los empleados públicos y trabajadores esa desconexión fuera del tiempo de trabajo, para proteger su descanso, permisos y vacaciones, recuerda el sindicato.

La situación también repercute en la Atención Primaria, donde la falta de matronas obliga a reorganizar agendas y multiplicar cupos, llegando «en algunos casos a atender al doble o triple de población asignada», advierte Satse. Esa sobrecarga, que hasta ahora se ha sorteado con sobreesfuerzo, «no puede prolongarse mucho más». A escala estatal, informes recientes de la Federación de Asociaciones de Matronas (FAME) sitúan a España por debajo de la media europea en ratio de profesionales, con 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres de 14 a 65 años frente a 9,1 en la UE, lo que contextualiza la presión asistencial en territorios como Segovia.

Satse afirma haber mantenido diversas reuniones con la Dirección de Enfermería y responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. Aunque existe coincidencia en la necesidad de una salida, «todavía no se ha concretado ninguna medida eficaz» que garantice coberturas estables ante incidencias y permisos. La organización confía en que el encuentro previsto esta semana permita consensuar una fórmula realista y ajustada a la situación actual. Entre tanto, el malestar crece y la denuncia ha tenido ya eco en medios locales, que resaltan el riesgo para la calidad asistencial y el desgaste emocional de las profesionales.

«El compromiso de las matronas está fuera de duda -concluye SATSE-, pero no puede sostenerse la atención a base de improvisación y sacrificio personal». El sindicato insta a la Administración a adoptar medidas inmediatas que eviten turnos en solitario, garanticen relevos y respeten la desconexión, porque en juego está la seguridad de madres y bebés, y la salud laboral de unas profesionales clave en la atención materno-infantil.