El juez rechaza el pago de dos millones a Sacyr por el escaso uso del 'parking' del Milenio Rampa de entrada al aparcamiento de rotación de la plaza del Milenio. / R. J. La mercantil alega una caída de ingresos del 38% respecto de los previstos en el contrato con el Ayuntamiento J. ASUA Valladolid Jueves, 13 septiembre 2018, 13:22

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha desestimado el recurso interpuesto por Sacyr, adjudicataria de la explotación del aparcamiento de la plaza del Milenio, contra el Ayuntamiento de Valladolid. La mercantil solicitaba al Consistorio el pago de 2.065.878 euros por el desequilibrio económico-financiero del contrato hasta 2017, más una compensación anual a determinar hasta que finalice la concesión por cuarenta años a causa de las pérdidas que está registrando debido a la escasa demanda de este subterráneo.

La empresa, que mantiene otros pleitos abiertos contra la Administración Local por los gastos de comunidad en el Mercado del Val, donde es adjudicataria de la planta sótano del supermercado, argumentaba que desde su puesta en marcha en 2011 y hasta el pasado ejercicio se ha registrado una disminución de ingresos del 38,12% sobre los previstos en el contrato. Sacyr solicitaba que el Consistorio le resarciera con esas cantidades atendiendo a la existencia de un desequilibro económico-financiero, algo que ha rechazado el magistrado Francisco Javier Zaratain y Valdemoro en su fallo de fecha 3 de septiembre.

La sentencia, que puede ser recurrida, rechaza la pretensión de la mercantil de que el Ayuntamiento restablezca el equilibrio tras su ruptura, que, según la empresa, lleva a una situación inviable para recuperar la inversión destinada a la construcción del estacionamiento y para hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento del mismo. Para el juez el descenso en la ocupación de este aparcamiento, con 397 plazas para automóviles y 19 para motocicletas, «no excede de lo que puede ser un simple error de cálculo empresarial a ella imputable, pero en absoluto imprevisible», como defendía Sacyr.

El magistrado recuerda que la demanda de ocupación de un aparcamiento en un entorno urbano consolidado, como es este, con numerosos estacionamientos cercanos es una variable «frágil» y está «sometida a innumerables factores». Desde la infraestructura viaria, que en este caso no ha variado, a los precios por aparcar, el coste del combustible o la existencia de centros de concentración de ciudadanos.

A ello, añade el juez, se suman otros aspectos como el progresivo despoblamiento comercial del centro de la ciudad o la implementación de la administración digital, que lleva a que los administrados ya no tengan que desplazarse hasta las sedes (en este caso Usos Múltiples o Consejería de Hacienda) para realizar sus trámites. «No es este un hecho imprevisible, sino más bien cantado», según recalca el magistrado.

La sentencia también rechaza el criterio de salvamento de un servicio público para atender la pretensión de Sacyr, pues este no está comprometido al existir «infinidad» de aparcamientos cercanos. Al juez le llama la atención que en el informe realizado por Deloitte para avalar el recurso de la mercantil no se haya consultado a los usuarios del estacionamiento de Isabel la Católica para preguntarles por qué acuden a este y no al del Milenio. También apunta que entre las causas de la baja demanda algunas pueden ser imputables a la propia explotadora como unas instalaciones defectuosas o una mala calidad del servicio, enumera «a título meramente hispotético».