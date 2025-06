Jaime Fernández y José Antonio Pérez pugnarán este lunes por la batuta de los hosteleros

La asociación de hosteleros de Valladolid decidirá este lunes sobre su futuro durante los próximos cuatro años en unas elecciones a la presidencia que llegan ... salpicadas de polémica tras el cruce de declaraciones entre ambos candidatos que se ha producido en las dos últimas semanas, después de que José Antonio Pérez, cofundador de Five Napoli Pizza , que representa la alternativa frente al presidente en funciones, Jaime Fernández, dueño de la cafetería Moka, acusara a la actual dirección de falta de transparencia por cómo han transcurrido los hechos relativos a la presentación de las candidaturas, llegando a advertir que «impugnaría» las elecciones de no cumplirse con la legalidad.

Todo después de que el pasado seis de mayo la asamblea convocara a los asociados a las urnas y abriera el plazo para la presentación de candidaturas. Entre las que, en un primer momento, no se contaba con la del actual mandatario después de que ofreciera en el seno de su dirección que fuera otra persona quien encabezase la candidatura. «Sigo porque mi junta directiva creyó conveniente que tenía que continuar por mi experiencia, dado que tenemos una legislatura con temas muy importantes», ha expresado, en alusión a la renovación del convenio colectivo, la tasa de basuras o el impulso al ocio nocturno para que vuelva «la noche de Valladolid».

Fernández ha defendido además «no entender las críticas», ya que se han cambiado los estatutos para que haya «más transparencia que nunca», lo que, entre otras cosas, implica que este lunes se podrá votar «durante todo el día». Y apuntaba a que todo se debe a una especie de malentendido, dado que su opositor habría ingresado el pasado mes de mayo en la asociación, APEHVA por sus siglas, por lo que cree que «está hablando sin saber».

«Jaime dijo que si había otra campaña él no se presentaba, por eso lo hicimos nosotros», asegura Pérez, que centra sus críticas en dos aspectos. Por un lado, el no tener acceso al censo de votantes, lo que les impide llegar a posibles electores. «Dicen que por privacidad no lo dan, pero solo queremos saber cuánta gente puede votar. El otro candidato lo tiene y creemos que no es igualitario», lamenta el hostelero, que pide que la dirección sea «imparcial», algo que, a su juicio, no se está cumpliendo: «Lo vamos a seguir reclamando y denunciando».

«Se le ha demostrado por activa y por pasiva que el censo no se puede dar», remarca Fernández, que insiste en que lleva poco tiempo y aclara que él tampoco tiene acceso al mismo «por protección de datos».

Por otro lado, denuncia la falta de información acerca de todas las candidaturas que concurrirían a la convocatoria de este lunes. «El día 9 de mayo —tres días después de la convocatoria de elecciones— mandamos un correo preguntando si había más candidaturas y no nos contestaron. No hemos sabido que había otro candidato hasta el 23 de junio, que presentó un Word en el que ponía que presentaba a fecha del 30 de mayo», puntualiza Pérez.

Una falta de información, el carecer de acceso al censo y el desconocer si había otro candidato, que, a su juicio, ha perjudicado la difusión de su propuesta para un cambio de rumbo en la asociación: «No voy a mandar mi campaña —para hacérsela llegar a los socios desde la directiva— sin saber si había otro candidato; es el trabajo de dos meses».

Frente a esto, Fernández aseguró en declaraciones a Europa Press que «por deferencia» no había presentado su candidatura a los socios al conocer que había otra, al querer «aislarse» para evitar un «trato de favor especial por ser el presidente». La decisión final de optar a la reelección llegó tras conocer que la asociación había ganado la dirección técnica del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas el pasado 30 de mayo.

Frente por la tasa de basuras

Al margen de la polémica, Pérez asegura traer consigo «aires de renovación». Y, pese a ella, asevera que afronta la incipiente elección de los asociados «con mucha ilusión, muchas ganas y mucha responsabilidad». «Queremos defender a todos los asociados, que creemos que no se está haciendo», afirma. Y pone de ejemplo uno de los aspectos más controvertidos que tiene en pie de guerra al sector: la nueva tasa de basuras presentada por el Ayuntamiento en septiembre del año pasado. Entró en vigor en enero y este mes han empezado a llegar los recibos anuales, con plazo de pago hasta octubre. «En nueve meses no hemos sido defendidos de un agravio tan grande como lo es esta tasa. No puede ser que un restaurante de comida rápida, que genera más desperdicios, pague lo mismo que un restaurante normal», ejemplifica.

Fernández califica estas críticas como «propaganda electoral», ya que, asegura, se han pronunciado en cuanto los ha convocado el Ayuntamiento. En esa primera asamblea se trasladó la queja de que el equipo técnico del Ayuntamiento «lo había hecho mal, sin contar con nadie». «Yo ya he movido ficha, se han reconocido los errores y lo vamos a corregir para que el año que viene quede bien hecho», incide.

En lo que sí coinciden ambos candidatos es en «las ganas» de que tenga lugar la votación, este mismo lunes. Fernández, para seguir trabajando «en la misma línea» que considera que ha arrojado buenos resultados con los que la gente «está contenta». Por eso pide y espera «que mañana la gente acuda a votar», con independencia de quién gane. Si lo hace él, asevera que, como hasta ahora, la asociación seguirá abierta a escuchar «a cualquier asociado que quiera exponer sus ideas».

Pérez, para dar cabida a nuevas ideas de «un grupo de gente joven», pero también para «poner orden en la asociación» y mejorar lo ya existente, como la Feria de Día, que «está bien, pero se puede mejorar». La piedra angular de su proyecto será el diálogo con los asociados para defender los intereses de los hosteleros y poner en marcha nuevos proyectos. «Se pueden hacer muchas más cosas que un concurso de pinchos», recalca.