Valladolid implantará un protocolo con los hosteleros para erradicar los delitos de odio en locales de ocio

Sin bandera LGTBI en el balcón pero bajo el lema «existir sin orgullo es vencer cada día» y con los edificios institucionales iluminados de los ... colores del arcoíris. Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, no colocará la bandera arcoíris en el balcón. Una acción, la de ondear la bandera LGTBI, que se realizaba de manera habitual cuando el PSOE y Valladolid Toma la Palabra gobernaban la capital de Castilla y León. El acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero y con Dulzaro como pregón para la ocasión, ha reivindicado la libertad y el derecho de ser de todas las personas del colectivo.

Durante la intervención del alcalde, el regidor ha recordado que «existir, ser uno mismo, visibilizarse y amar libremente sigue siendo un acto de valentía en muchos lugares del mundo» y ha subrayado que «Valladolid seguirá siendo un espacio de libertad para todas las personas. Aquí no cabe ni el odio, ni la exclusión, ni la indiferencia».

Un acto institucional, un año más sin Vox, que ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo de actuación antes situaciones LGTBIfóbicas en locales de ocio junto con la Asociación de Hosteleros de Valladolid. «Muchas de las agresiones homófobas que se producen en la ciudad tienen lugar en locales y entornos de ocio por lo que queremos poner solución desde el origen del problema», ha confesado Jesús Julio Carnero. Esta acción, que se pondrá en marcha con la colaboración de la Mesa de la Diversidad, consistirá en una guía de buenas prácticas y un protocolo de actuación sobre cómo actuar en cada casa concreto. Un compromiso, el del Ayuntamiento, por «conseguir que Valladolid tenga un ocio seguro, inclusivo y respetuoso».

Asimismo, durante el acto se ha leído la Declaración Institucional con motivo del Orgullo LGTBIQ de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Valladolid, y Pedro Herrero, portavoz del PSOE. Entre todos recordaban aspectos tan significativos como los hechos ocurridos en 1969 en el barrio neoyorquino de Stonewall, que marcaron un antes y un después en la reivindicación de los derechos civiles del colectivo LGTBI o la necesidad de «una dotación presupuestaria específica para el desarrollo de campañas educativas y de sensibilización que promuevan la convivencia, la tolerancia y el respeto a todas las personas».

Pese a las palabras pronunciadas por el alcalde, lo cierto es que el Ayuntamiento de Valladolid no ha contado con una declaración institucional consensuada. Desde Valladolid Toma La Palabra, su portavoz, Rocío Anguita, ha señalado que «la falta de apoyo institucional unánime es un mensaje peligroso en un contexto social cada vez más polarizado». Y es que, un año más, el grupo parlamentario Vox, que gobierna junto con el PP en el Ayuntamiento de Valladolid, no ha querido participar en los actos relacionados con el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

«Creemos que es un grave error y que el equipo de gobierno no puede consentir este tipo de actitudes. Estamos mandando el mensaje equivocado a la ciudadanía. No podemos permitir que se traslade la idea de que no hay unanimidad sobre algo tan fundamental como que Valladolid es una ciudad acogedora y que protege a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual», señalan desde Valladolid Toma la Palabra.

Una reivindicación que también señalan desde el Juventudes del Partido Socialista, quienes tildan al gobierno local de «falta de compromiso ante el aumento de agresiones LGTBIfóbicas en la provincia, las declaraciones de la teniente de alcalde Irene Carvajal y que cada vez sean menos las instituciones que visibilizan su apoyo al colectivo colocando la bandera».

La Diputación también se suma al Día del Orgullo LGTBI

La Diputación de Valladolid y su presidente, Conrado Íscar, acompañado de buena parte de la corporación municipal ha querido reivindicar la libertad y la dignidad durante el Día del Orgullo LGTBI. La lectura del manifiesto durante el acto ha contado con la presencia de la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, de la presidenta de ATC Rainbow, Teresa García, y Aída del Pozo, de Aldea Diversa para pronunciar la Declaración Institucional con motivo del Orgullo LGTBIQ de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).