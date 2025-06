Dulzaro reivindica la necesidad de ondear la bandera LGTBIQ+ en el Ayuntamiento de Valladolid

«En mi casa siempre ha habido amor y libertad y ese es el modelo que quiero para Valladolid, para mi ciudad». Con esas palabras ... finalizaba Alberto Domínguez, más conocido como Dulzaro, todo un referente para la ciudad de Valladolid, no solo por su música de raíz afincada en el folklore castellano si no también por su activismo y lucha por el colectivo LGTBIQ+ a través de sus letras, sonidos y una puesta en escena tan particular como única, su pregón con motivo del acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid por el Día Internacional del Orgullo.

Un pregón sincero y desde el corazón que no ha dejado pasar la oportunidad de arremeter contra las declaraciones de Irene Carvajal respecto Zorrilla's Fest, el festival cultural LGBTI que se celebra en Valladolid, promovido por la Fundación Triángulo, para promover la diversidad, la libertad y el progreso social, combinando activismo, cultura y música. La teniente alcalde, del grupo municipal Vox, que no ha participado en el acto institucional del Ayuntamiento, señalaba que el Zorrilla's Fest «identifica al colectivo homosexual con la promiscuidad».

Dulzaro, dirigiéndose con nombre y apellidos a Irene Carvajal, teniente alcalde de Vox, pese a que no estaba presente en el Salón de Actos del Consistorio, ha respondido: «No, Irene Carvajal, por mucho que un festival se llame Zorrilla's Fest eso no promueve la promiscuidad. Celebrar nuestra diversidad y disfrutar de la musica no es ningún delito ni un ataque a la moral, es una celebración de nuestro derechos conseguidos». No obstante, el artista vallisoletano ha tildado las declaraciones de Irene Carvajal como «una falta de respeto profundamente grande que hace mucho daño al colectivo y promueve el odio».

«A la extrema derecha todavía les incomoda nuestra existencia y que vivamos en libertad. Nos queda mucho camino por recorrer», ha puntualizado Alberto Domínguez, conocido como Dulzaro, quien ha subrayado: «Hay partidos políticos que niegan nuestros derechos, que no nos reconocen como personas dignas de respeto. A estos partidos no les debe dar voz, no se negocia con el odio. La extrema derecha que gobierna en este Ayuntamiento parece obsesionada con la faceta festiva y desinhibida del colectivo como si el placer y la celebración fueran un crimen».

Asimismo, el joven artista vallisoletano que comenzó en 2022 cantando y actuando por Castilla y León para después dar el salto al panorama nacional ha confesado sentir «cierta tristeza al no ver la bandera LGTBI ondeando en el balcón del Ayuntamiento de mi ciudad». «Colgar la bandera visibiliza y apoya al colectivo, sensibiliza a la sociedad contra la discriminación, reconoce la lucha por nuestros derechos y reafirma el compromiso institucional por la igualdad».

Dulzaro ha querido hacer un repaso por las últimas agresiones homófobas que han asolado Valladolid en los últimos años. «No son casos aislados es violencia estructural y odio. Valladolid no puede seguir tolerándolo por eso es fundamental no callarse y denunciar para defendernos», ha finalizado Dulzaro, pregonero del Día Internacional del Orgullo LGTBI.