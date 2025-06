«Siempre he sido muy honesto con mi proyecto, estoy orgulloso de ser castellano y maricón»

Alberto Domínguez, más conocido como Dulzaro, es todo un referente para la ciudad de Valladolid, no solo por su música de raíz afincada en ... el folklore castellano si no también por su activismo y lucha por el colectivo LGTBIQ+ a través de sus letras, sonidos y una puesta en escena tan particular como única. Su proyecto artístico, Dulzaro, «puede incomodar a gente y eso está bien, no deja de ser un reflejo de la sociedad». Un proyecto que comenzó en 2022 por Castilla y León y que consiguió salir de la Comunidad tiempo después, en marzo ha publicado su primer disco, Ícaro, con el que lleva girando todo el año y continuará en verano al grito de «castellano y maricón».

El festival Zorrilla's Fest celebra su cuarta edición hoy, sábado 21 de junio, en la plaza de la Universidad pese a que el grupo municipal Vox tilde el evento de «promiscuo». Una premisa que Dulzaro comenta: «Estamos viendo cómo desde Cultura promueven lo tópico dentro del colectivo. La promiscuidad respecto al Zorrilla's Fest es solo un ejemplo. En 2025 no se puede pensar así y caer en los topicazos y hacer daño a un festival que promueve la celebración de unos derechos conseguidos a través de la música».

«Lo más importante de Dulzaro es ser honesto conmigo mismo y mostrarme tal y como soy. Hasta que no he sido 100% yo en el proyecto no lo he sentido algo mío. Ahora me pongo una falda y canto lo que quiero, me he quitado la máscara. A través de mis letras reinterpreto casos de homofobia que yo he vivido», explica Alberto Domínguez. En relación al activismo y a la lucha por los derechos LGTBIQ+, el artista vallisoletano confiesa que «mi proyecto no estaba pensado desde el activismo pero cada vez que soy más yo en el escenario eso se convierte en activismo. Que salga en una Plaza Mayor como telonero de Mika con una falda y que lo vean niños con total libertad es algo que yo no he tenido en mi infancia y eso también es activismo. En definitiva, es ser yo y no cohibirme con nada, eso tiene una repercusión como referente en la ciudad».

En ese concierto, que conquistó a toda la Plaza Mayor de Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024, Dulzaro lució una camiseta negra en la que se podía leer con letras rojas «Castellano y Maricón». «La camiseta buscaba dar un mensaje y conseguí que calase en el público. Hay gente que no entiende el mensaje pero yo siempre digo que no es para todos. Representa el orgullo de dos cosas muy rechazadas por la gente y de las que hay que sentirse orgulloso siempre. Tanto de ser de Castilla y León como de ser cómo yo soy».

La falda castellana de folklore se ha convertido en una de las señas de identidad de los conciertos de Dulzaro, una prenda que ha suscitado polémica en alguno de los conciertos: «Recuerdo en un pueblo muy conservador de Valladolid que estaba cantando la primera estrofa de una canción que compuse por la muerte homófoba de Samuel, el chico de Galicia, que dice 'me mataron al grito de maricón' y toda la primera fila se levantó y se fue. Ahí me dí cuenta del poder que tengo como artista de calar en la gente, bien con las letras o bien con mi vestimenta».

El Día Internacional del Orgullo LGBT, que se celebra el próximo 28 de junio, celebra y reivindica los derechos conseguidos y el camino por recorrer hacía la libertad de ser quién quiera ser. En un ejercicio de reflexión, Dulzaro esboza los objetivos a conseguir: «Mi deseo dentro del colectivo es conseguir que Valladolid sea una ciudad más abierta de mente, más respetuosa y que se nos tratase con dignidad dentro de las instituciones y que no perpetuasen tópicos que hacen mucho daño al colectivo. Hay que seguir luchando por el respeto y la dignidad».

«Cada vez hay más agresiones homófobas en Valladolid y siento que desde el Ayuntamiento no se toman las medidas necesarias que se podrían tomar para visualizar estos casos», sentencia Alberto Domínguez, más conocido como Dulzaro, quien anima a «ser uno mismo, honesto con todo lo que uno haga porque esa es la única manera de disfrutar». «Mi música es lo más honesta y libre», afirma Dulzaro.

El artista, que confiesa «llevar Valladolid con orgullo allá donde esté», afirma que la acogida de Dulzaro en su ciudad natal «es increíble». «Me siento profeta en mi tierra y es muy importante señalar que no hace falta salir de la ciudad para triunfar. Me siento orgulloso de haber crecido aquí y después poder haber salido fuera y no al revés».