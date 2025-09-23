El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primera sesión por el juicio por asesinato en La Fiestuki, en la que supuestamente mintieron los tres testigos. A. Mingueza

Valladolid

Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Los tres sospechosos del negocio de La Cistérniga ofrecieron versiones «contradictorias» en la Audiencia por un crimen en el verano de 2022 y ahora, en un procedimiento por falso testimonio, se niegan a declarar

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:53

14 de mayo del año pasado en la Audiencia de Valladolid. Ese día, en el inicio del juicio por el asesinato de Brayan Lucas en ... el aparcamiento de La Fiestuki en agosto de 2022, el fiscal del caso ya advertía a tres empleados del establecimiento hostelero de las «contradicciones» que estaban manifestando ante el juez. Hasta el magistrado les recordaba que tenían la obligación de decir la verdad y lo que podría suponer un falso testimonio con penas de prisión.

