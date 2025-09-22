De seis años a una multa: pactan tres acusados por pegarse entre ellos en una casa de juegos

El juicio por una pelea en una casa de apuestas ha llegado este lunes a la Audiencia de Valladolid, donde los tres implicados han pactado ... una conformidad por las lesiones causadas mutuamente, que no incluye penas de cárcel. La acusación y a su vez defensa de dos de ellos, amigos, solicitaba inicialmente una pena de seis años de prisión para el tercer implicado, lo que obligó a elevar el asunto de los juzgados a la alta instancia provincial. Mientras que la representación de este último pedía un año y una indemnización de 1.500 euros.

Finalmente todo ha quedado en una multa de 1.080 euros para cada uno de los acusados tras el acuerdo entre todas las partes, que se han adherido a la Fiscalía tras modificar su escrito de calificación, en el que inicialmente solicitaba un año de cárcel y sendas indemnizaciones de responsabilidad civil, 250 euros de una parte y 825 euros de la otra.

El acuerdo incluye, además del pago de los gastos sanitarios de 497,61 euros por la atención médica a Sacyl, que deberán asumir los dos amigos, y que, por un momento, han hecho tambalear el acuerdo. Ya en sala para ratificarlo en presencia de una traductora -que llegaba con una hora de retraso por las dificultades de acceder al centro en el día sin coches-, pues ambos son de nacionalidad china, se negaban a asumir el gasto. Por la barrera idiomática, no habían entendido en su totalidad el pacto alcanzado casi una hora antes en los pasillos, antes de la celebración de la vista. Aunque, finalmente, han acabado aceptando por recomendación de su letrado, a fin de evadir la posible pena de un año de cárcel que solicitaba la Fiscalía.

«Sin mediar palabra»

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar el 23 de diciembre de 2022 en una casa de apuestas Luckia situada en plaza de España. Allí coincidieron en unas máquinas tragaperras contiguas Linfei Y. y Shuangfeng Z. con Anatolio R. A, quien inició la discusión tras golpear «con una bolsa que portaba a Linfei», blandiendo posteriormente una copa rota «en tono amenazante» por causas «que no han quedado acreditadas», según precisa el escrito de calificación de la Fiscalía. Fue entonces cuando Linfei y su amigo, Shuangfenf Z., le propinaron «diversos puñetazos en la cara».

La pelea tuvo lugar «sin mediar palabra» previa, cuando los tres estaban «tres máquinas tragaperras juntas», ha precisado el letrado Javier Revilla, del despacho ATL Abogados. Fue Anatolio, explica, quien desencadenó el enfrentamiento tras golpear con la bolsa a Linfei, su defendido, quien se levantó para recriminarle lo que había hecho. Rompiendo entonces el vaso Anatolio, lo que desencadenó la agresión de los dos amigos. Como consecuencia de estos hechos, Anatolio sufrió una edema en un ojo derecho, así como la ruptura de unas gafas y un teléfono movil. Mietras que Linfei perdió dos piezas dentales.