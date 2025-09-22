El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los tres acusados de pelearse en un salón de juegos, durante la vista en la que han alcanzado una conformidad. Alberto Mingueza
Valladolid

De seis años a una multa: pactan tres acusados por pegarse entre ellos en una casa de juegos

El asunto llegaba este lunes a la Audiencia Provincial, dos años y medio después de que tuvieran lugar los hechos, por lo elevado de la pena de prisión inicial para uno de los implicados

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:36

El juicio por una pelea en una casa de apuestas ha llegado este lunes a la Audiencia de Valladolid, donde los tres implicados han pactado ... una conformidad por las lesiones causadas mutuamente, que no incluye penas de cárcel. La acusación y a su vez defensa de dos de ellos, amigos, solicitaba inicialmente una pena de seis años de prisión para el tercer implicado, lo que obligó a elevar el asunto de los juzgados a la alta instancia provincial. Mientras que la representación de este último pedía un año y una indemnización de 1.500 euros.

