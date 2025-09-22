El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación en Valladolid por el día del Orgullo, el pasado 28 de mayo. Mar García

Valladolid

El racismo y las discrepancias políticas empujan los delitos de odio en Valladolid, que se incrementan un 30%

La orientación sexual de las víctimas es el tercer desencadenante de unos ilícitos que aumentan a contracorriente de la estadística nacional y autonómica, donde descienden un 13,8% y un 19,3%

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:50

Crecen los delitos de odio en Valladolid y lo hacen un 30% con respecto a los registrados durante el 2023, cuando tuvieron lugar 13 casos ... frente a 17 el pasado año. Y lo hacen en contra de la tendencia nacional y autonómica, donde descienden un 13,8% y un 19,3% respectivamente. Se trata, además, de una de las peores cifras de la serie estadística de los últimos diez años, solo por detrás de 2014 y 2022, cuando tuvieron lugar 23 y 19 ilícitos respectivamente, motivados por perjuicios respecto a la víctima en cuanto a sus características raciales, nacionalidad, creencias religiosas, orientación sexual o discapacidad.

