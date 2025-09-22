A prisión un ladrón multirreincidente por robar coches durante la espectacular tormenta en Valladolid El joven acumula 25 detenciones en lo que va de año, 13 de ellas desde junio

Un joven ha entrado en prisión tras ser detenido en Valladolid como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos que habían resultado dañados por la tormenta que se registró el viernes 19 de septiembre en la ciudad del Pisuerga.

Fue arrestado el sábado y este lunes ha sido puesto a disposición judicial, que ha determinado su inmediato ingreso en prisión. Según ha informado la Policía Nacional, este joven acumula un total de 25 detenciones en lo que va de año, 13 de ellas desde el mes de junio y con cuatro en concreto en los últimos 10 días.

Al parecer, el varón fue detenido en la mañana del sábado por agentes de la Policía Local como presunto autor de varios robos en vehículos estacionados en una vía pública cercana al Puente Colgante. Un testigo avisó a las 08.20 horas de que un individuo estaba accediendo al interior de varios vehículos que habían resultado dañados por la caída de ramas durante la fuerte tormenta del día anterior, informa Europa Press.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al sospechoso cuando salía de forma apresurada del interior de un vehículo que presentaba la zona triangular de la ventanilla trasera izquierda fracturada. El individuo fue interceptado a escasos metros y portaba en su mano izquierda un destornillador y un martillo rompe lunas, además de dos mochilas al hombro con diversos efectos escolares, entre ellos libros, un ordenador portátil y una calculadora.

Al ser preguntado por la procedencia de los objetos, el joven explicó que se los había encontrado. Sin embargo, los agentes comprobaron que el vehículo del que salía tenía el interior «completamente revuelto» y «con claros indicios de robo».

Además, en las inmediaciones se localizaron otros cinco vehículos con síntomas similares, como ventanillas triangulares fracturadas y el interior alterado, tras lo que se procedió a la detención del individuo, que fue trasladado a dependencias de Policía Nacional para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Las mismas fuentes han informado de que en la investigación llevada a cabo por el grupo especializado en este tipo de hechos delictivos se imputaron tres robos con fuerza al individuo que desde el pasado día 12 ha sido detenido en otras tres ocasiones: ese mismo día 12 por un robo con fuerza en interior de vehículo, tres días después al ser sorprendido en el interior de un garaje en la calle San Quintín tras recibir el aviso de un ciudadano que había visto a una persona sospechosa en el interior y el día 19 tras ser localizado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Turina que presentaba la ventanilla trasera derecha fracturada.

La Policía Nacional ha explicado que en la nueva detención se le han imputado otros tres robos en interior de vehículo. Según han explicado las mismas fuentes, el varón, «cuyo modus vivendi está basado única y exclusivamente en el robo en interior de vehículos», suma 25 detenciones en lo que va de año, 13 desde junio, con esos cuatro arrestos en estos últimos 10 días.

Asimismo, ha asegurado que la Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los propietarios de al menos otros 10 vehículos afectados sin descartar que se le puedan imputar más hechos delictivos.