Un «inesperado» examen de historia protagoniza el segundo día de la PAU: «Han ido a pillar»

Jorge García, alumno del Safa-Grial, lo tenía claro hace dos semanas. «Si no me da la nota, tampoco voy a sufrir por ello, simplemente ... entender que a lo mejor debería haber hecho más», dijo unas horas antes de graduarse en segundo de Bachillerato. Su mayor problema entonces eran las matemáticas, y su objetivo el doble grado de Relaciones Internacionales y Administración de Empresas. Ya en el ecuador de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a la salida del examen de historia de España, parece que tiene todo encarrilado. Como mucho, el único problema, el tiempo para hacer el examen. «Es una asignatura en la que tienes que escribir mucho», asegura.

«Para mí, ha entrado lo que mejor me sabía. Amadeo I y la Constitución del 78 en la pregunta larga. Creo que más o menos ha sido lo típico, lo que nos esperábamos», asegura. Será de los pocos que lo piensen. Los estudiantes enfilan ya los últimos instantes de la selectividad, que cierra este jueves con las últimas pruebas de modalidad y para subir nota. El resto del horario, para las incompatibilidades. Este miércoles quedaba todavía historia de España, que a diferencia de otros años, no se ha realizado el primer día, cuando siempre coincidía con el examen de filosofía. O una u otra.

Entre las opciones a desarrollar estaba la Transición, uno de los últimos temas que se ven en clase

Los futuros universitarios que han realizado este examen coincidían en definirlo con un término. «Inesperado». Así lo hace Elena Barrientos, alumna del Safa-Grial. Pero ese adjetivo tampoco significa que haya salido mal. «Había descartado muy poco. Es verdad que no ha caído lo que esperábamos la mayoría y han preguntado cosas un poco más imprevistas», apunta. ¿Y qué esperaban los estudiantes? «Primo de Rivera, Romanización, que ha entrado casi todos los años, o Franco», responde. La verdad es que las preguntas han rozado el franquismo, una habitual en el examen. Los inicios de la Transición y los instantes finales de la Segunda República.

El caso es que la Transición juega también un papel clave en el temario, al ser el final de la asignatura. Cuando una típica frase de los docentes, «tenemos que ir rápido que no llegamos a dar todo», coge fuerza. «El profesor se ha organizado muy bien, ha llegado hasta el final y hemos tenido tiempo de sobra para ver la parte práctica, cómo hacerlas y sacarlas bien», apunta la alumna. Junto a las escaleras del aulario del Campus Esgueva, Carla Martínez y Andrea Hernández, alumnas de la Compañía de María, intercambian sensaciones después del examen. Las queda poco para terminar, el de matemáticas este jueves y a otra cosa.

Preguntas competenciales

«Ha ido mejor de lo que creíamos. Sí es verdad que han caído temas que no nos esperábamos. Los que menos piensas que pueden salir cuando estudias, pues esos han sido», explican. Y de nuevo, un nombre. Primo de Rivera. El máximo cambio en la prueba de historia era la inclusión de una parte práctica, una suerte de comentario de texto bajo el título de 'Fuente'. Los centros educativos contaban con las diferentes opciones y también es algo sobre lo que los profesores han incidido durante buena parte del curso. «Íbamos con la idea, sabíamos qué decir y teníamos nuestro guión. Así que ha ido bien».

¿Y las preguntas competenciales? «De eso poco. Porque en el caso de la parte práctica, no teníamos mucho que pensar, ya sabíamos cuáles podían preguntar. En lengua si que lo hemos notado, justo con el comentario literario, incluso en química, que había una pregunta obligatoria más de ese estilo que un problema. Más de pensar, razonar, de entender lo que habías estudiado», explican. Sobre el apartado práctico también tienen algo que decir Carla Reyero y Clara Carretero. «Ahí si que se han portado», resumen.

Sobre el resto, para ellas la cosa no ha sido tan sencilla, eso sí. «Creo que han ido un poco a pillar. Y en comparación con exámenes anteriores que hemos visto de otros años, para ser el primer año con la nueva prueba, ha estado bastante difícil por ejemplo en comparación con filosofía, que es la otra optativa que podemos elegir. Han ido a pillar», apuntan estas alumnas de la Compañía de María la Enseñanza. Pero lo imparte aquí es poder entrar en la carrera deseada. «Por muy mal que me haya salido, sí que me da para estudiar DADE o Magisterio», concreta una de ellas.

La fase ordinaria de la selectividad estará rematada este jueves. Las calificaciones se darán a conocer el próximo jueves, 12 de junio. La fase extraordinaria de la prueba comenzará el 1 de julio y se desarrollará hasta el 3 del mismo mes, con los mismos horarios que en la ordinaria. Las primeras notas de corte, y el listado de los matriculados en la Universidad de Valladolid, se publicarán el 10 de julio.