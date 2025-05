Los cuatro mil estudiantes que harán la PAU en la UVA tendrán un servicio de apoyo psicológico

«Si por algo se caracteriza la PAU este año es por sus novedades, comenzando por la nueva denominación», ha apuntado la vicerrectora de Estudiantes ... y Empledados, Cristina de la Rosa. La universidad maneja una previsión de 4.900 estudiantes que van a realizar la selectividad en las catorce sedes que se distribuyen en los cuatro campus de la UVA. «No hay datos definitivos pues el plazo de matriculación sigue abierto», ha matizado la vicerrectora. Una de las novedades, la más relacionada con la universidad, es que la institución pondrá a disposición de los alumnos un servicio de apoyo psicológico ante casos de ansiedad, estrés o bloqueo durante los tres días de exámanes y coordinado por la psicóloga de la institución, Carolina Puertas.

«Una profesional que conoce muy bien el colectivo de estudiantes de la universidad», ha enfatizado el rector, Antonio Largo. Junto con el anuncio, la UVA ha lanzado también una campaña en forma de vídeo donde la psicóloga clínica de la UVA aporta varios consejos a los futuros universitarios de cara al examen de selectividad. «Organizar bien el tiempo, leer el examen al prinmcipio y reparte el tiempo según las preguntas. Si te bloqueas, cierra los ojos, respira profundamente y confía en que puedes hacerlo», expone la profesional en el vídeo.

Ampliar La psicóloga clínica de la UVA, Carolina Puertas, durante una entrevista. Iván Tomé

Entre los consejos prácticos que concreta la psicóloga para evitar los nervios previos también está el de llegar con tiempo a las sedes para evitar posibles imprevistos que puedan surgir durante el trayecto. Los estudiantes tendrán que estar preparados en la sede del examen a las 8:30 y la primera prueba arrancará a las nueve de la mañana. Llegar pronto además permite dejar tiempo para ir al baño antes de el examen. «Antes del examen no hace falta repasar, los alumnos ya han estudiado bastante y no les aporta nada nuevo, solo que duden innecesariamente», explica la profesional.

Carolina Puertas también pone de relevancia que durante toda la prueba habrá personas vigilando el aula y a quienes los alumnos deben acudir en caso de encontrarse mal. «Confía en el trabajo que has hecho durante dos años. Aunque sea un gran desafío, tu cerebro te ha acompañado en muchos de tus logros. Si un examen sale mal, no arrastres esa sensación, cada prueba es una nueva oportunidad y recuerda, esto no define quién eres», finaliza la psicóloga en el fragmento.

Plazos de la PAU

Entre las novedades propias de la prueba también se han concretado los criterios de corrección. «Este año hay un intento para unificar -el examen se realiza en los mismos días en casi todo el país- en muchos aspectos, y este es uno de ellos. Los correctores y examinadores tendrán las mismas pautas y una guía de calificación con los mismos criterios». Además, los exámenes de este año, que se alargan durante el 3, 4 y 5 de junio, cambiará su estructura con el objetivo de ser más competencial, buscando que los estudiantes razonen y buscando el pensamiento crítico. «Van un poco más allá de memorizar datos y se intenta que desarrollen habilidades como la creatividad o la resolución de problemas».

Además, se ha creado un horario único por cada asignatura y un solo examen independientemente de si se realiza en la fase general o en la específica. Por ejemplo, el examen de historia de España se realizará el segundo día, mientras que de forma tradicional se hacía el primero, a la vez que el de historia de la filosofía. Además, si se solicita la revisión de calificaciones y el segundo corrector califica con una superior en dos o más puntos, se nombrarán dos correctores distintos que realizarán una tercera. Antes, la calificación era la media entre la nota del primer, segundo y un único tercer corrector.

Los exámenes se realizarán en catorce sedes, edificios de la Universidad de Valladolid que se reparten en función del instituto y del distrito donde se haya cursado la formación que da acceso a la prueba. Ocho en Valladolid, dos en Segovia, dos en Soria y dos en Palencia. Además, para la convocatoria extraordinaria, los días 1, 2 y 3 de julio, habrá dos sedes en Valladolid y una única en el resto.