Luis García Plaza es, desde hace semanas, la opción más sólida que maneja la nueva propiedad del Real Valladolid para el banquillo junto con la ... incorporación de Nico Rodríguez para la dirección deportiva, aún por oficializar. A expensas de la presentación pública de Gabriel Solares y los empresarios agrupados bajo el grupo norteamericano Ignite, así como la definición de todos los cargos de la nueva propiedad, el entrenador madrileño se perfila como el timonel en la nueva etapa blanquivioleta en Segunda División.

Luis García Plaza mantiene la cautela. «No comento nada», dice el técnico en tono afable antes de remitirse a sus agentes. Cuando se le plantea que su nombre (apuntado inicialmente por la Cadena SER como el gran candidato a tomar las riendas del banquillo del Pucela) tiene muy buena aceptación entre la afición blanquivioleta, Luis García mantiene la sonrisa: «Vamos a ver...».

Las precauciones del entrenador tampoco varían en su entorno. «Que yo sepa, a fecha de hoy no hay situación», apunta uno de sus agentes. «Salen muchos rumores, pero no hay mucha situación. Puede que arranque esta tarde, mañana… pero como con otro equipo. Lo que por la mañana es de una manera por la tarde es de otra. No me extrañaría. Luis es un activo brutal a esos niveles», añade el representante, que prefiere no ofrecer más consideraciones sobre el futuro del técnico y su posible llegada al Real Valladolid.

Lo mismo sucede con la persona que se encarga directamente de los asuntos de comunicación de Luis García Plaza a través de una agencia especializada. «Nada que declarar. Como comprenderás, en un proceso en el mercado de fichajes no tenemos nada que decir», apunta esta responsable de prensa.

El mutismo por todas las partes se antoja lógico para que la operación llegue a buen puerto y acabe cristalizando de manera oficial. El perfil y el currículum de Luis García Plaza encajan con la apuesta de armar un equipo sólido y protagonista en Segunda, según la idea generalizada en el Real Valladolid. El entrenador madrileño, de 52 años, es un apasionado de la categoría de plata, una división que considera muy rica tácticamente, con equipos más trabajados muchas veces que en Primera, donde el talento natural de los futbolistas enmascara defectos de planteamiento en la pizarra. Luis García Plaza sabe que esa preparación obliga a una exigencia máxima en la que considera, la quinta o sexta mejor liga del mundo, según ha comentado en algunas entrevistas.

Por ideario futbolístico a Luis García Plaza le gusta que sus equipos lleven la iniciativa y permanecer el mayor tiempo posible en campo contrario para mostrarse muy activos en situaciones de ataque. Su manual pasa por generar más ocasiones que el rival con la certidumbre de que ese dominio acabará por traducirse en éxitos a medio y largo plazo. Eso sí, el mismo se ha definido en más de una ocasión como un entrenador «camaleónico» que sabe mostrar más de una versión en los partidos, en función también del empuje de los rivales. En su última etapa en el Alavés, los jugadores sabían que la idea general podía sufrir variaciones si había que replegarse y defender en bloque bajo. Sin embargo, el principal mandamiento pasaba siempre por jugar el mayor tiempo posible en campo contrario y mantener una presión alta.

Luis García Plaza cuenta en su currículum con tres ascensos a Primera División, dos de ellos en esta década. Su primer gran éxito profesional llegó con el Levante de la campaña 2009-2010, cuando acabó tercero para alcanzar la élite (aún no se jugaba el 'play-off'. Previamente, en la campaña 2005-2006, se había proclamado campeón de Liga del Grupo 6 de Tercera División con el filial del Villarreal y una puntuación de cien puntos.

El Levante se mantuvo en Primera con Luis García al frente y en 2011 saltó al banquillo del Getafe, también en la élite, donde permaneció algo más de dos temporadas y media antes de ser relevado por Cosmin Contra en marzo de 2014. García Plaza siguió su trayectoria en el extranjero, primero en el Baniyas de la Liga Árabe del Golfo Pérsico (2014-2026) y luego en el Beijing Rhene de la Liga china. En 2018, volvió a España para dirigir al Villarreal a partir de la jornada decimosexta, pero fue destituido tras seis partidos en los que sólo logró cuatro empates y cosechó dos derrotas. La siguiente campaña se hizo cargo del Al Shabab en la primera división de Arabia Saudí.

Luis García Plaza se reenganchó a la liga española como entrenador del RCD Mallorca en Segunda en la temporada 2020-2021, en la que logró el ascenso directo como segundo clasificado. En esa plantilla estaba Amath Ndiaye (ahora jugador del Real Valladolid) que marcó nueve goles. En la siguiente campaña y, tras 29 jornadas en la élite, fue destituido para dejar paso a Javier Aguirre en el banquillo bermellón tras una crisis de resultados.

En el verano de 2022 asumió las riendas del banquillo del Alavés en Segunda, con un nuevo éxito en forma de ascenso a Primera, esta vez en el 'play-off' tras eliminar al Eibar en las semfinales y al Levante en la final, con el agónico gol de penalti Asier Villalibre en el minuto 129 de la prórroga. En aquella plantilla figuraba Mamadou Sylla. En la siguiente campaña, el Alavés acabo décimo en Primera con Luis García Plaza en el banquillo y sensación de mucha solidez. Renovado hasta 2026, fue destituido como entrenador del conjunto vitoriano el 2 de diciembre de 2024 tras quince jornadas de Liga en las que acumuló cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas, una de ellas frente al Real Valladolid en Mendizorroza (2-3, el único triunfo a domicilio del Pucela en la campaña recién concluida).

Ahora, Luis García apunta a Zorrilla para buscar el que sería el cuarto ascenso a Primera del técnico madrileño. Todas las partes mantienen la cautela y nadie quiere dar nada por sentado, pero su perfil parece encajar a la perfección con el proyecto de la nueva propiedad mexicana del Real Valladolid. Toca esperar.