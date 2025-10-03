La Iglesia sensibilizará sobre la explotación sexual y la trata de personas en Valladolid Durante octubre y noviembre llevarán a cabo distintas acciones para visibilizar y concienciar acerca de esta realidad social

La Archidiócesis de Valladolid, a través de su Servicio de Desarrollo Humano Integral, llevará a cabo distintas acciones durante los meses de octubre y noviembre para sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre el drama de la trata de personas, la explotación sexual y laboral.

Estas acciones, que se han presentado hoy en rueda de prensa y se enmarcan en el proyecto social propuesto por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el Año Santo que la Iglesia Católica está celebrando bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', servirán también para dar a conocer la respuesta que «desde hace más de un siglo», según ha destacado el coordinador de este Servicio, el presbítero diocesano José Colinas, «viene dando la Iglesia, acogiendo a las personas, acompañando sus procesos y restaurando su dignidad agraviada» a través de distintas congregaciones religiosas, como las Adoratrices y las Oblatas, y entidades ligadas a la Iglesia Católica, como Cáritas Diocesana y Red íncola.

Con el objetivo de visibilizar y concienciar acerca de esta realidad social, pero también para contribuir a su prevención, la Archidiócesis vallisoletana ha organizado cinco talleres de sensibilización. Se celebrarán los días 7, 9, 15, 17 y 20 de octubre en las localidades de Mayorga de Campos, Villagarcía de Campos e Íscar y las parroquias de San Vicente de Paúl y Santo Tomás de Aquino, ambas en Valladolid capital, respectivamente. Todos los talleres tendrán lugar a las 17.00 horas salvo el de Íscar, que se celebrará a las ocho de la tarde.

Por último, los días 5, 12 y 19 de noviembre, a las 19.00 horas, las instalaciones del Estudio Teológico Agustiniano, en Valladolid, acogerán las jornadas 'La esperanza después de la trata'. En este ciclo de conferencias intervendrán Carmen Meneses, profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas; María Francisca Sánchez, directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la CEE; y, por último, Luis Ángel Ortega, fiscal provincial del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Estas acciones conjuntas de la Iglesia diocesana, Adoratrices, Oblatas, Cáritas y Red Íncola nacen con vocación de continuidad y todas ellas con el objetivo de lograr el compromiso de la ciudadanía «para que, entre todos, como peregrinos de esperanza, podamos construir un mundo de mujeres y hombres libres».