Fernández Lubiano y Blanca Jiménez flanquean el cartel anunciador. Ayuntamento de Valladolid

Valladolid

Una procesión conmemorará el día 25 el aniversario del Dogma de la Asunción

Arzobispado y Ayuntamiento presentan esta celebración extraordinaria que significa «presencia pública de los católicos a través de distintas manifestaciones públicas para que nos ayuden a crecer en la fe y en la convivencia»

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:47

Otra procesión histórica saldrá a las calles de la capital vallisoletana en menos de un mes. El 75 aniversario de la proclamación del Dogma de ... la Asunción convocará por el casco histórico a 13 cofradías de las llamadas de gloria con 9 imágenes que mayoritariamente desfilan por la ciudad en distintos momentos del año pero nunca en un mismo encuentro como sucederá el próximo 25 de octubre tras una misa de pontifical presidida por el arzobispo en la Catedral.

