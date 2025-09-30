Una procesión conmemorará el día 25 el aniversario del Dogma de la Asunción

Otra procesión histórica saldrá a las calles de la capital vallisoletana en menos de un mes. El 75 aniversario de la proclamación del Dogma de ... la Asunción convocará por el casco histórico a 13 cofradías de las llamadas de gloria con 9 imágenes que mayoritariamente desfilan por la ciudad en distintos momentos del año pero nunca en un mismo encuentro como sucederá el próximo 25 de octubre tras una misa de pontifical presidida por el arzobispo en la Catedral.

De extramuros a intramuros. La novedosa procesión aunará a imágenes que reciben culto en diferentes templos del centro pero también otras de las afueras: desde imágenes devocionales en pleno casco histórico como la Parroquia del Salvador o del Real Colegio de San Albano (Los Ingleses) hasta la Iglesia del Carmen Extramuros o la Parroquia de Nuestra Señora del Duero en Puente Duero. Este desfile extraordinario significará «una jornada histórica para la Archidiócesis pero también para la ciudad de Valladolid» como han remarcado este martes el vicario general, Jesús Fernández Lubiano, junto a la concejala de Turismo y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y un representante de las hermandades participantes, Ignacio Martín, secretario de la Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes.

La propuesta nace en recuerdo a los actos celebrados en 1950, el año de proclamación del mencionado Dogma de la Asunción con una fecha elegida es «la más próxima posible al aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción», según señaló Fernández Lubiano, quien confió en que la convocatoria «sea un éxito y redunde para mayor gloria de Dios».

Otra celebración jubilar de la Archidiócesis de Valladolid, presentada con los ecos de la exitosa misión evangelizadora realizada en diferentes barrios por la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que evidencia asimismo «la importancia de que los católicos vayan a tener una presencia pública a través de distintas manifestaciones públicas», como manifestó el vicario, «que aunarán fe y cultura». «Será un acto para ayudarnos a crecer en la fe y en la convivencia», ultimó el presbítero.

Es más, ante la creciente presencia procesional por las calles vallisoletanas durante todo el año, Fernández Lubiano confió en que «los actos programados nos ayuden a crecer en la fe y la convivencia a través de la devoción a la Virgen María».

Una relación de religiosidad y cuidad muy arraigada entre los vallisoletanos porque en esta procesión participarán vírgenes especialmente devotas: la Virgen del Pilar, la Virgen de Fátima (Convento Las Salesas), María Auxiliadora (Comunidad de Los Salesianos de Pajarillos), la Virgen de Lourdes (Parroquia de San Ildefonso), Nuestra Señora del Duero (Puente Duero), la Virgen del Rosario (La Rubia), Nuestra Señora del Refugio (Parroquia del Salvador), la Virgen Vulnerata (Real Colegio de San Albano-Los Ingleses) y la Virgen del Carmen de Extramuros (Santuario Nuestra Señora del Carmen del Carmen). Como curiosidad cabe señalar que tres de estas imágenes ya participaron en la magna de 1950 (Virgen del Carmen, Virgen de Lourdes y Virgen del Rosario).

Recorrido hasta la Plaza Mayor

El desfile se desarrollará el sábado 25 de octubre, a partir de las 19.00 horas desde la Seo Metropolitana, si bien una hora antes el prelado vallisoletano oficiará una eucaristía. Previamente, por la mañana, se ha organizado de 10:00 a 12:00 horas la veneración a la Virgen Gloriosa para concluir con el rezo del Ángelus. Así, la procesión recorrerá las calles Cascajares, Regalado y Teresa Gil hasta Fuente Dorada. Seguidamente accederá por la calle Ferrari a la Plaza Mayor donde se rezará un panegírico y se entonará la Salve popular, dándola por concluida.

Dentro del programa hay que destacar también que el viernes 24 de octubre, también en la Catedral, desde las 19:00 horas y con el Santísimo Sacramento expuesto, se procederá a la renovación del voto asuncionista y al rezo del Te Deum. Además, durante toda la jornada se podrá venerar a la Virgen Gloriosa del retablo central de la Seo vallisoletana. Precisamente, esta fue la imagen que presidió la procesión magna celebrada en el año 1950. En el último tramo de las celebraciones cabe destacar que los días 1 y 2 de noviembre se celebrará un besamanos extraordinario a la Virgen del Carmen de Extramuros con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Completarán el cortejo 13 cofradías de gloria y asociaciones de fieles a las que ha querido unirse, además, el Real Colegio de San Albano, más conocido como Colegio de los Ingleses. La Cofradía de la Virgen del Pilar, el Apostolado Mundial de Fátima, la Asociación María Auxiliadora, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la Cofradía de San Pedro Regalado, la Cofradía de la Virgen de las Candelas, la Cofradía de las Águedas, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen del barrio de Las Delicias, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de San Benito, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de San Lorenzo y la Antigua Devoción de Nuestra Señora del Carmen de extramuros.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Gaitas de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, acompañando a la Virgen del Pilar; la Agrupación Musical Torre del Reloj, de Peñafiel, acompañando a la imagen de María Auxiliadora; la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, con la Virgen de Lourdes; la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Perdón, con la Virgen del Refugio; el Grupo Musical Dulztrare, con Nuestra Señora del Duero. También la Virgen del Rosario dispondrá de un acompañamiento musical a cargo de un grupo de dulzaineros procedentes de la localidad de Ampudia (Palencia). Y, por último, cerrará el cortejo la Banda Sinfónica Municipal de Cigales, acompañando a la Virgen del Carmen de Extramuros.

¿Qué es el Dogma de la Asunción?

El Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al Cielo fue declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 a través de la constitución apostólica 'Munificentissimus Deus' (del latín, 'Dios el más generoso' o 'Dios el más benévolo').

El texto afirma que «después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial».