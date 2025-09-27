El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Virgen de las Angustias, delante de la Catedral.

La Virgen de las Angustias, delante de la Catedral. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Valladolid disfruta de una multitudinaria clausura de la misión de Las Angustias

El regreso de la sagrada imagen desde la Catedral hasta su Penitencial llenó el centro de emociones sumando otra procesión histórica como colofón a la acción evangelizadora por una docena de barrios durante los últimos días

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:40

Gloriosa clausura. Valladolid volvió a vibrar en sus calles con Nuestra Señora de las Angustias aún con cielo cubierto y una temperatura excepcional para las ... fechas de 22 grados. La penitencial homónima celebró este sábado la procesión de clausura de la Santa Misión que ha celebrado en los últimos diez días evangelizando por una docena de barrios en lo que ha significado un encuentro histórico con los vecinos. Días atrás en unas sencillas andas y ayer en las centenarias que alumbran también en Semana Santa. Y con su corona de las grandes ocasiones. Fue una procesión entre la Catedral y la Iglesia de las Angustias donde las escenas de admiración y emociones volvieron a repetirse al cruzar mirada con mirada. Al alzar la vista para encontrarse con la Señora de Valladolid. Y esta vez, en el casco histórico, en un itinerario lleno de público, de incondicionales, pero también de muchos vallisoletanos que se encontraron la sagrada imagen de sorpresa. También turistas que mapa en mano estaban conociendo la ciudad. Todos con una característica común: asombro y encandilamiento ante el esplendor máximo de la devoción popular y de la herencia recibida.

