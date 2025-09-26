Las Angustias ultima su multitudinaria misión en la Catedral

Última parada: peregrinación al principal templo jubilar del Año Santo Romano 2025 en Valladolid. La Catedral abrió sus puertas para recibir en la tarde de ... este viernes a Nuestra Señora de las Angustias. La cuarta etapa de la misión evangelizadora que realiza su cofradía discurrió entre la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa y la Seo Metropolitana. Un recorrido también diferente al habitual de las procesiones de esta penitencial pero con mucho significado ciudadano. Un itinerario por pleno casco histórico arropado por muchos habituales pero también por numerosos devotos que se acercaron en alguno de los momentos a admirar y orar ante la popular Señora de Valladolid. Muchísimos jóvenes, un día más, además de familias, niños y mayores.

El monumental abrazo del Sagrado Corazón de Jesús de la basílica despedía la sagrada imagen tras dos intensas jornadas de celebraciones con los residentes en esta zona: eucaristías, actos de formación con escolares de La Salle, actos de oración con los enfermos y familiares del Hospital Sagrado Corazón, Hora Santa a cargo del grupo de jóvenes Hakuna Valladolid o una vigilia nocturna, a la que acudieron numerosos representantes eclesiásticos, consagradas, de cofradías y de otros colectivos religiosos. Una estancia siempre arropada por el Padre de Hoyos.

El jesuita vallisoletano que recibió en este emplazamiento la considerada como 'Gran Promesa' el 14 de mayo de 1733: «Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes». Así, desde esta experiencia jubilar, el mensaje atravesó a esta también conocida como Virgen de los Cuchillos a las puertas del Centro de Espiritualidad, antiguo Colegio de San Ambrosio, residencia de formación eclesial de este sacerdote natural de Torrelobatón en el XVIII. Un carisma solidario encontrado del mismo modo a las puertas del centro diocesano de Cáritas o del Colegio de La Salle.

El traslado procesional continuó hasta la plaza del Salvador, un entorno donde se despertaron los honores al Patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, que recibe culto en la Iglesia del Santísimo Salvador. Un templo que hace unión parroquial con la de Santiago Apóstol que es la sede canónica de la Cofradía de las Siete Palabras, que precisamente realizó un breve acto de oración ante la talla de Juan de Juni. Un momento que se compartió con la hermandad parroquial, de la Cofradía de Jesús Resucitado y los fieles de la Iglesia de las Esclavas acompañados por la Hermandad del Atado a la Columna. Entre una y otra oración, pericia con reconocimiento merecido a los porteadores de las andas al tener que discurrir salvando los árboles de gran porte.

Camino de la Seo Metropolitana la Virgen de las Angustias recibió los aplausos, vítores y la alegría de los vecinos en gesto de alegría por este traslado jubilar. Una llegada majestuosa coronada desde por la mañana por una enseña nacional colocada de lado a lado entre los balcones de la calle Cascajares, donde se rezaba: «Señora de la Ciudad». Una bandera que concitó numerosas atenciones durante todo el día significando el discurrir, el fervor y el interés de la Virgen de las Angustias. Precisamente, este entorno catedralicio es el que concitó más atenciones para ver la llegada y acceso de la imagen a la Iglesia Mayor.

Poco antes de las ocho de la tarde, con una reseñable escolta popular, María de las Angustias acaricia solemnemente este entorno queriendo agradecer incluso esta experiencia jubilar con su mano, la misma postrada en su pecho, caracterizada por esta abierta excepto los dedos anular y corazón, que precisamente ha conformado el cartel anunciador de esta santa misión y confeccionado por el joven cofrade de la penitencial, Rodrigo Martín Gómez. Una llegada que despertó también las atenciones de los numerosos clientes que estaban a esa hora en las terrazas de la hostelería de la zona. Unos sorprendidos y otros esperando pacientemente la llegada, lo cierto es que el encandilamiento y el respeto coincidía en los rostros de todos.

Y todo en un solemne y soleado ambiente, en el mismísimo atrio de este templo jubilar, donde la Virgen de las Angustias llegaba al hombro de sus cofrades escuchando dos interpretaciones del coro situado en la escalinata herreriana: Stabat Mater y el himno de la Virgen de las Angustias, cantados por La Cotarra. Una calurosa recepción, donde también estaba el nuevo deán de la Seo, Manuel Fernández Narros, que anticipa -como recordó- la solemne misa pontifical de este sábado, a partir de las 18.00 horas, y presidida por el arzobispo vallisoletano, Luis Argüello. Al anochecer, a partir de las 19.00 horas, la que han llamado procesión gloriosa de a clausura de estos días de misión de la Virgen de las Angustias por Valladolid que discurrirá por el casco histórico hasta el regreso a su penitencial.