Las Angustias, en la calle Cascajares en su camino de peregrinación hacia la Catedral de Valladolid José C. Castillo

Valladolid

Las Angustias ultima su multitudinaria misión en la Catedral

El recorrido de la cuarta etapa de su penitencial reúne en un tarde soleada a muchísimos jóvenes, además de numerosas familias, en un trasado con mucha historia de ciudad por el camino y que anticipa la misa y procesión de este sábado

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:01

Última parada: peregrinación al principal templo jubilar del Año Santo Romano 2025 en Valladolid. La Catedral abrió sus puertas para recibir en la tarde de ... este viernes a Nuestra Señora de las Angustias. La cuarta etapa de la misión evangelizadora que realiza su cofradía discurrió entre la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa y la Seo Metropolitana. Un recorrido también diferente al habitual de las procesiones de esta penitencial pero con mucho significado ciudadano. Un itinerario por pleno casco histórico arropado por muchos habituales pero también por numerosos devotos que se acercaron en alguno de los momentos a admirar y orar ante la popular Señora de Valladolid. Muchísimos jóvenes, un día más, además de familias, niños y mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

