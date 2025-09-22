El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en la presentación del programa pastoral 25-26 al clero vallisoletano Arzobispado de Valladolid

Valladolid

Luis Argüello reclama a los sacerdotes diocesanos escuchar y acompañar a los feligreses

El arzobispo de Valladolid presenta el programa pastoral para este curso incidiendo en una mayor atención en los fieles, cuidar la iniciación cristiana y dedicar más tiempo al sacramento del perdón

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:42

«Nuestra vida es vocación». El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, plantea el nuevo curso como una llamada y un cuidado a la feligresía a ... través del acompañamiento y la formación «para hacer del don recibido comunión y entrega, comunión y misión». El prelado ha presentado en los últimos días el Programa Pastoral de la Archidiócesis de Valladolid en varias sesiones a sus hermanos presbíteros en un encuentro en el municipio de Villagarcía de Campos pero también a los integrantes de los consejos parroquiales y equipos de las delegaciones diocesanas.

