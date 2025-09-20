Las Angustias reúne fe y multiculturalidad en una jornada histórica por los barrios de Valladolid

Las Angustias continúa su misión de ciudad. Misión evangelizadora que desarrolló en la tarde del sábado su segunda etapa. La más numerosa hasta ahora de ... compañía. También de admiración y de espiritualidad. Y la más multicultural porque este corazón devocional por excelencia de la capital vallisoletana se adentró en el corazón de Las Delicias. El barrio acogió a la sagrada imagen con muchísimo respeto, apasionamiento y fervor. Un abrazo desde las aceras con numerosas personas que se santiguaban, otras que tocaron las andas, mayores que agradecían a alguno de sus cofrades esta visita o niños que miraban entre la sorpresa y la fascinación.

Un disfrute entre lo religioso, lo patrimonial y lo cultural donde la diversidad de la población se sintió unida como pocas veces ante lo que algunos llegaron a calificar de milagro por la significación que tuvo que María de las Angustias acuda hasta la puerta de sus casas. Mucha expectación tanto desde las aceras de calles y plazas como desde las ventanas porque la imagen renacentista de Juan de Juni logró también asomar a muchos vecinos a las ventanas. «Como cuando salíamos en pandemia, había una expectación máxima por verla procesionar por nuestro barrio», comentaba Petra, a través del telefonillo de uno de los portales de la plaza Gutiérrez Semprún, con sensaciones encontradas de nervios, ilusión y devoción.

La Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias acompañada de numerosas cofradías de la capital salió esta vez en sábado y consiguió muchos más devotos que su primer recorrido. También por la curiosidad suscitada con la primera salida de pasado miércoles. Por ver a la imagen como una señora más discurriendo por el barrio. La hermandad salió a las 17.00 horas desde el Monasterio de Santa Clara de Asís donde numerosos convecinos de estos días salieron a despedirla. El desfile continuó por el Colegio Amor de Dios y la Parroquia de San Pedro para seguir hacia el Hospital Clínico Universitario, el Monasterio de las Huelgas Reales, el Colegio de Santa María Micaela de las religiosas Adoratrices, la Parroquia de San Ignacio de Loyola o también la de La Milagrosa. En definitiva, centros escolares, cofradías, entidades parroquiales, monjas y sacerdotes fueron los que realizaron diferentes oraciones al discurrir de la Virgen casi más pendientes de la visita, de la admiración a la talla, que del propio texto: «Es que tenerla delante impone y el amor del corazón hace trabar las palabras que se convierten en sentimientos».

En las aceras destacaban los habituales semanasanteros pero también numerosos inmigrantes en lo que reconocían saber que «es una experiencia única, un momento histórico, donde la Virgen viene a recoger las peticiones de los barrios y más de éste tan variado, tan obrero, pero a su vez tan empobrecido», rezaba Gabriela sin oportunidad a más palabras por la emoción contenida. «A ella ofrecemos nuestra gratitud por tanta solidaridad que recibimos», decía otra vecina y voluntaria en el comedor social de la Parroquia de la Milagrosa. Junto a ella, una usuaria: «Gracias, gracias y mil gracias, Madre de las Angustias», murmuraba para exclamar que «¡la siguiente te voy a ver yo a tu casa!». Y todos los vecinos a su vez, agradeciendo a la cofradía su labor, esta misión y este momento de oración en la calle donde la Agrupación Musical Nazareno de Santiago y Santa Verónica de Medina de Rioseco también arrimó el hombro en un bonito gesto de hermandad entre capital y provincia.

Fue una jornada donde la evangelización discurrió por Batallas y Vadillos para atravesar las vías del tren a través del túnel de Casasola -que fue uno de los tramos que más atracción generó- y continuar por Pajarillos, San Isidro y Las Delicias. Una larga planta procesional abierta por la cruz y ciriales de la Penitencial de las Angustias, con numerosos cofrades en filas y con un centenar de hermanos de la cofradía titular y de otras invitadas que portaron en diversos momentos la imagen mariana ricamente decorada, de nuevo, con llamativas rosas blancas. Una íntima tarde con unos 3,5 kilómetros de peregrinación donde el Convento de las Hermanas de la Cruz se convirtió en santo y seña de la etapa por el multitudinario y caluroso recibimiento. Una sonada llegada gracias al repique de la campana de su espadaña.

Allí, desde este mismo domingo, misas con ancianos, enfermos y asistidos, además de entregas especiales de alimentos, momentos de oración, acompañamiento a personas sin hogar o actos de formación y ejercicios religiosos con escolares de la zona como La Inmaculada, Virgen Niña o Nuestra Señora del Carmen. Cuatro días de estancia con las hermanitas de la Cruz que, por lo pronto, este sábado acogió a numerosas personas que nunca habían entrado a ese templo.