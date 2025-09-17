Santa Clara abraza la primera misión de Las Angustias

Luis Amo Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Nuestra Señora de las Angustias comienza una peregrinación por diferentes barrios para celebrar el Año Jubilar 2025 de la Iglesia Católica. La penitencial organiza cuatro procesiones desde este miércoles con carácter extraordinario con diferentes emplazamientos, traslados con los que se quiere llegar a diferentes puntos de la ciudad. Se trata de diez días históricos para la cofradía y para la ciudad donde la devota imagen será portada a hombros hasta el Monasterio de Santa Clara, el Convento de las Hermanas de la Cruz, el Santuario Nacional de la Gran Promesa o la Catedral.

Cuatro destinos en una misión de una decena de días que comenzó a media tarde de este miércoles con un recorrido con el que desde esta hermandad se invita «a la reflexión y a la conversión así como a buscar los signos de esperanza: la paz, la apertura a la vida, los presos, los enfermos, los jóvenes, los migrantes, los ancianos, los pobres…». Una misión con la que tratan intensificar su acción social desea llegar a todos los sectores de la sociedad vallisoletana como se han marcado. Un propósito que en esta primera salida quedó de manifiesto en las aceras al discurrir de la Virgen de las Angustias con público intermitente a lo largo de todo el recorrido: los más devotos que buscaban la procesión, que muchos la siguieron desde el inicio, pero también los numerosos sorprendidos que se encontraron por calles y plazas con esta salida extraordinaria. Expectación pero con la confianza de que se multiplique en las próximas jornadas.

Cada Martes Santo -Procesión del Encuentro-, Viernes Santo -Procesión de Regla o General de la Pasión- así como el Sábado Santo -Procesión de la Soledad- son los grandes momentos en que los hermanos de esta penitencial sacan a las calles su imagen titular y que son a su vez los momentos en que cientos de personas acuden a encontrarse por el casco histórico de la capital con la insigne obra de Juan de Juni. Pues ahora es la Cofradía de las Angustias acompañada por numerosos cofrades de otras hermandades las que acudieron a agradecer la devoción mariana a su imagen y también a infundir esperanza a los ciudadanos en esta peregrinación que tiene por lema 'Peregrinantes in Spem' (Peregrinos de esperanza). Algo así como una descentralización devocional cuya protagonista acude ahora también a los barrios.

Procesión ágil e íntima

Un encuentro que partió desde el centro en una sencilla planta de procesión iniciada por la cruz alzada y ciriales hacia los entornos de San Nicolás, Puente Mayor o el barrio de La Rondilla y Santa Clara haciendo paradas en el Palacio Arzobispal y la anexa Residencia Sacerdotal, el Colegio Santa Teresa de Jesús, el Monasterio Concepcionistas Franciscanas y la Adoración Eucarística Perpetua, la Parroquia de San Miguel y San Julián -Cofradía del Descendimiento-, la sede de la Penitencial de la Pasión (Iglesia de San Quirce y Santa Julita) contigua a la Parroquia de San Nicolás, el Palacio Real, la Iglesia Conventual de San Pablo y la Residencia de Ancianos de las Hermanas Angélicas para llegar a las 20.15 horas, la parada y fonda de esta etapa, al Monasterio de Santa Clara de Asís.

Un largo recorrido que discurrió de manera muy ágil por monasterios, colegios, parroquias, sedes de cofradías o entidades benéficas donde se celebraron diferentes actos de oración por las intenciones de cada uno de los lugares. La parte musical, los que fueron alertando a los devotos y espectadores del discurrir de la peregrinación, el cuarteto de viento de la Hermandad de Jesús Luz y Vida de Zamora. También los cantos populares envolvieron la atmósfera espiritual enmarcada en la nube del incienso.

Unas citas programadas en un itinerario que tuvo muchos más encuentros íntimos con la gente y más paradas marcadas en la logística, descanso y el propio relevo de los cofrades que portaron a hombros a la Virgen de las Angustias en unas nuevas andas, de pequeño tamaño, de nueva factoría, con las que consiguieron aportar más cercanía de la popular imagen con sus fieles. Unas parihuelas, así llamadas por diferenciarse de los grandes pasos por el tamaño, con dos varales por delante y otros tantos por detrás, que iban portados al tiempo por 14 cofrades de varias hermandades de la capital en un gesto de fraternidad que nace desde el propio seno de la Penitencial de las Angustias queriéndolo extender de este modo a los espectadores en este desfile jubilar. En total, durante toda esta primera etapa de las misiones planteadas, fueron 56 cofrades los que arrimaron el hombro en algún momento para portar la imagen.

Una procesión de símbolos, como destacaron desde la penitencial, desde su configuración inicial hasta su desarrollo durante esta jornada de peregrinaje con el que la Iglesia de Valladolid y su Semana Santa en general y esta Cofradía de las Angustias en particular quieren trasladar a la sociedad su misión esperanzadora de ayuda y solidaridad con los demás llevándoles el mensaje evangélico en la parte más espiritual pero también ofreciendo la ayuda más social dentro de un amplio programa diseñado por todos los barrios donde discurre esta acción extraordinaria.

Encuentros con ancianos de la Residencia del Sagrado Corazón de las Angélicas, actos de formación y oración con escolarees de La Enseñanza, Amor de Dios y Santa Teresa de Jesús, eucaristía, gimkana con jóvenes o un encuentro con los enfermos del Hospital Clínico son las actividades enmarcadas en esta primera etapa en que la Virgen de las Angustias devuelve toda la devoción recibida desde su camarín de su templo o recibida también durante sus salidas procesionales.

Agradecimiento de las Clarisas

Y un reconocimiento a la par que agradecimiento a la vida contemplativa que se extiende por todos los barrios de la ciudad significó la llegada al Monasterio de Santa Clara de Asís como el primer gran destino de esta peregrinación. Las hermanas clarisas recibieron la llegada de Nuestra Señora de las Angustias con especial ilusión e incluso nervios, como ellas mismas confesaban, en lo que significa que la devota imagen permanecerá en este convento hasta el próximo sábado.

«Días intensos de gracia y de oración» donde, reconoce la hermana María Eugenia, pondrán el centro «en la paz y en la solidaridad entre los pueblos porque todos estamos llamados a ser hermanos». Un mensaje extendido por feligresía y cofradía.

Así, las hermanas se mostraron especialmente felices por abrir la casa a los parroquianos y a los vallisoletanos para recibir y cuidar a la Virgen de las Angustias durante estos días en una misión donde la Madre sale a las calles para decir a todo el mundo que no están solos, que siempre está Dios con nosotros». Todas, por cierto, expectantes desde detrás de su celosía de clausura del templo, si bien invitan también a través de este medio a una Hora Santa, este viernes a partir de las 17.30 horas, «un rato de oración en que María sea el centro».