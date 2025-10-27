El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 en Castilla y León. El Norte

Valladolid

Herida una mujer en una colisión múltiple en la avenida de Salamanca

El accidente, en el que se han visto implicados dos turismos y una moto, se ha producido este lunes al mediodía

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:53

Una mujer de 55 años ha resultado herida este lunes al mediodía en un accidente múltiple en la avenida de Salamanca de Valladolid capital. El siniestro se ha producido a las 14:25 horas a la altura del edificio Duque de Lerma, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de la colisión cton dos turismos y una motocicleta implicados y, como consecuencia del impacto, una de las ocupantes de la moto se había lesionado.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender a la mujer herida, que se quejaba de un dolor en el brazo.

